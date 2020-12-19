Пушкова удивила "обида" главы МИД Украины на Лаврова
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот испытывает обиду от того, что его российский коллега Сергей Лавров якобы не хочет контактировать с ним.
Ранее Кулеба заявил, что ему стало "обидно" после того, как Лавров не ответил на его звонок. По словам украинского министра, он всегда готов к разговору с российским коллегой и считает, что им есть что сказать друг другу.
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"Не понимаю обиды главы МИД Украины. Там давно занимались тем, чтобы максимально ухудшить отношения с Россией, блокировать переговоры, сократить все контакты", - написал Пушков в Twitter.
Он напомнил, что Киев давно отозвал своего посла из Москвы.
"Вот и добились, что в Москве трубку не берут. Так чего теперь жаловаться?" – задался вопросом сенатор.
Сергей Лавров, комментируя слова Кулебы, ранее отметил, что всегда открыт к диалогу с министром иностранных дел Украины, однако не видит желания с его стороны.
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