https://ria.ru/20201219/pushkov-1589994139.html

Пушкова удивила "обида" главы МИД Украины на Лаврова

Пушкова удивила "обида" главы МИД Украины на Лаврова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот испытывает обиду от того, что его российский коллега Сергей Лавров РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T01:08

2020-12-19T01:08

2020-12-19T01:08

дмитрий кулеба

сергей лавров

мид украины

алексей пушков

украина

в мире

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот испытывает обиду от того, что его российский коллега Сергей Лавров якобы не хочет контактировать с ним.Ранее Кулеба заявил, что ему стало "обидно" после того, как Лавров не ответил на его звонок. По словам украинского министра, он всегда готов к разговору с российским коллегой и считает, что им есть что сказать друг другу."Не понимаю обиды главы МИД Украины. Там давно занимались тем, чтобы максимально ухудшить отношения с Россией, блокировать переговоры, сократить все контакты", - написал Пушков в Twitter.Он напомнил, что Киев давно отозвал своего посла из Москвы."Вот и добились, что в Москве трубку не берут. Так чего теперь жаловаться?" – задался вопросом сенатор.Сергей Лавров, комментируя слова Кулебы, ранее отметил, что всегда открыт к диалогу с министром иностранных дел Украины, однако не видит желания с его стороны.

https://ria.ru/20201218/tikhanovskaya-1589891194.html

https://ria.ru/20201216/ukraina-1589483140.html

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дмитрий кулеба, сергей лавров, мид украины, алексей пушков, украина, в мире