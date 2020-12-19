Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201219/pushkov-1589994139.html
Пушкова удивила "обида" главы МИД Украины на Лаврова
Пушкова удивила "обида" главы МИД Украины на Лаврова
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот испытывает обиду от того, что его российский коллега Сергей Лавров РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T01:08
2020-12-19T01:08
дмитрий кулеба
сергей лавров
мид украины
алексей пушков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578236503_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_10878d9bae3a233977fc807c902e5872.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот испытывает обиду от того, что его российский коллега Сергей Лавров якобы не хочет контактировать с ним.Ранее Кулеба заявил, что ему стало "обидно" после того, как Лавров не ответил на его звонок. По словам украинского министра, он всегда готов к разговору с российским коллегой и считает, что им есть что сказать друг другу."Не понимаю обиды главы МИД Украины. Там давно занимались тем, чтобы максимально ухудшить отношения с Россией, блокировать переговоры, сократить все контакты", - написал Пушков в Twitter.Он напомнил, что Киев давно отозвал своего посла из Москвы."Вот и добились, что в Москве трубку не берут. Так чего теперь жаловаться?" – задался вопросом сенатор.Сергей Лавров, комментируя слова Кулебы, ранее отметил, что всегда открыт к диалогу с министром иностранных дел Украины, однако не видит желания с его стороны.
https://ria.ru/20201218/tikhanovskaya-1589891194.html
https://ria.ru/20201216/ukraina-1589483140.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578236503_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_455671c4f8a1fc78e984303d9980fc47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, сергей лавров, мид украины, алексей пушков, украина, в мире

Пушкова удивила "обида" главы МИД Украины на Лаврова

01:08 19.12.2020
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот испытывает обиду от того, что его российский коллега Сергей Лавров якобы не хочет контактировать с ним.
Ранее Кулеба заявил, что ему стало "обидно" после того, как Лавров не ответил на его звонок. По словам украинского министра, он всегда готов к разговору с российским коллегой и считает, что им есть что сказать друг другу.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 13:44
На Украине выдвинули ультиматум Тихановской
"Не понимаю обиды главы МИД Украины. Там давно занимались тем, чтобы максимально ухудшить отношения с Россией, блокировать переговоры, сократить все контакты", - написал Пушков в Twitter.
Он напомнил, что Киев давно отозвал своего посла из Москвы.
"Вот и добились, что в Москве трубку не берут. Так чего теперь жаловаться?" – задался вопросом сенатор.
Сергей Лавров, комментируя слова Кулебы, ранее отметил, что всегда открыт к диалогу с министром иностранных дел Украины, однако не видит желания с его стороны.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 13:29
Глава МИД Украины призвал выработать стратегию отношений с Москвой
 
Дмитрий КулебаСергей ЛавровМИД УкраиныАлексей ПушковУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10Госдеп объяснил прекращение работы двух консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния