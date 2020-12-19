https://ria.ru/20201219/proverka-1590061513.html

Росздравнадзор проверит госпиталь для пациентов с COVID-19 в Курске

Росздравнадзор проверит госпиталь для пациентов с COVID-19 в Курске

Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи пациентам "ковидного" госпиталя в Курске, где сломался газификатор, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T19:16

2020-12-19T19:16

2020-12-19T20:28

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи пациентам "ковидного" госпиталя в Курске, где сломался газификатор, сообщается на сайте ведомства.Информация о смерти 14 пациентов перепрофилированного в "ковидный" госпиталь роддома в Курске появилась в среду в Telegram-каналах. Согласно их данным, 5 ноября в медучреждении произошел сбой подачи кислорода. Представитель прокуратуры региона подтвердил РИА Новости, что пациенты скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор, а в течение нескольких суток. По словам собеседника агентства, произошел сбой в работе газификатора, но кислород пациентам подавался из баллонов."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Курской области проверит качество оказания медпомощи пациентам в Курске, которые были переведены из ковидного госпиталя на базе роддома в другие больницы по причине поломки газификатора", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/smert-1589577088.html

https://ria.ru/20201116/klinika-1584842871.html

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