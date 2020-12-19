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Росздравнадзор проверит госпиталь для пациентов с COVID-19 в Курске
Росздравнадзор проверит госпиталь для пациентов с COVID-19 в Курске
Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи пациентам "ковидного" госпиталя в Курске, где сломался газификатор, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T19:16
2020-12-19T20:28
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи пациентам "ковидного" госпиталя в Курске, где сломался газификатор, сообщается на сайте ведомства.Информация о смерти 14 пациентов перепрофилированного в "ковидный" госпиталь роддома в Курске появилась в среду в Telegram-каналах. Согласно их данным, 5 ноября в медучреждении произошел сбой подачи кислорода. Представитель прокуратуры региона подтвердил РИА Новости, что пациенты скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор, а в течение нескольких суток. По словам собеседника агентства, произошел сбой в работе газификатора, но кислород пациентам подавался из баллонов."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Курской области проверит качество оказания медпомощи пациентам в Курске, которые были переведены из ковидного госпиталя на базе роддома в другие больницы по причине поломки газификатора", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), курск, общество

Росздравнадзор проверит госпиталь для пациентов с COVID-19 в Курске

19:16 19.12.2020 (обновлено: 20:28 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы
Вентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи пациентам "ковидного" госпиталя в Курске, где сломался газификатор, сообщается на сайте ведомства.
Информация о смерти 14 пациентов перепрофилированного в "ковидный" госпиталь роддома в Курске появилась в среду в Telegram-каналах. Согласно их данным, 5 ноября в медучреждении произошел сбой подачи кислорода. Представитель прокуратуры региона подтвердил РИА Новости, что пациенты скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор, а в течение нескольких суток. По словам собеседника агентства, произошел сбой в работе газификатора, но кислород пациентам подавался из баллонов.
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"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Курской области проверит качество оказания медпомощи пациентам в Курске, которые были переведены из ковидного госпиталя на базе роддома в другие больницы по причине поломки газификатора", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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