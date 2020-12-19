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Проценко рассказал, что спит по пять часов в сутки
Проценко рассказал, что спит по пять часов в сутки
Главный врач больницы №40 в Москве Денис Проценко сообщил, что спит по пять часов в сутки. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:17
2020-12-19T12:17
2020-12-19T12:17
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Главный врач больницы №40 в Москве Денис Проценко сообщил, что спит по пять часов в сутки."Я скажу, сколько длится сон, у меня на мизинце это не кольцо, это трекер здоровья, который там пульс считает и так далее. Поэтому я мониторирую свой сон - где-то пять-пять тридцать", - сказал Проценко в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество