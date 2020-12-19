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При разгоне протестующих предпринимателей в Киеве пострадали 70 человек
При разгоне протестующих предпринимателей в Киеве пострадали 70 человек
Порядка 70 участников акций предпринимателей на майдане Независимости, продолжающихся со вторника в Киеве, получили различные травмы при столкновениях с... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T17:51
2020-12-19T19:23
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киев
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КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Порядка 70 участников акций предпринимателей на майдане Независимости, продолжающихся со вторника в Киеве, получили различные травмы при столкновениях с полицией, сообщил в субботу глава общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.Во вторник у здания Верховной рады Украины прошел митинг предпринимателей против карантина. Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на площадь Независимости. Во время попытки предпринимателей установить большую палатку произошли столкновения с правоохранителями, был применен слезоточивый газ. Митингующие забросали силовиков дымовыми шашками. Интернет-издание "Обозреватель" сообщило, что во время столкновений пострадали три человека, полиция сообщила о 40 пострадавших полицейских. Бойцы Национальной гвардии и полицейские забрали палатки у митингующих предпринимателей.Предприниматели продолжают протест и сегодня."Про 40 (пострадавших - ред.) правоохранителей - это смешно. Сорок правоохранителей, которые были в бронежилетах, касках, приехали на автозаках с наручниками, дубинками. У нас пострадавших 70 человек. Одной женщине глаз выбили, она инвалидом будет. Ей сделали операцию, у нее повреждена сетчатка, в трех местах сломана челюсть и нос. У нас 70 человек с разного рода травмами", - сказал Сергей Доротич в субботу в эфире телеканала "Украина 24".Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В этот период будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.Предприниматели ранее уже проводили несколько акций в Киеве из-за законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. При этом штраф из-за отсутствия аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги. Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
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верховная рада украины, киев, украина, в мире

При разгоне протестующих предпринимателей в Киеве пострадали 70 человек

17:51 19.12.2020 (обновлено: 19:23 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против карантинных мер на Украине
Акция против карантинных мер на Украине - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Порядка 70 участников акций предпринимателей на майдане Независимости, продолжающихся со вторника в Киеве, получили различные травмы при столкновениях с полицией, сообщил в субботу глава общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.
Во вторник у здания Верховной рады Украины прошел митинг предпринимателей против карантина. Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на площадь Независимости. Во время попытки предпринимателей установить большую палатку произошли столкновения с правоохранителями, был применен слезоточивый газ. Митингующие забросали силовиков дымовыми шашками. Интернет-издание "Обозреватель" сообщило, что во время столкновений пострадали три человека, полиция сообщила о 40 пострадавших полицейских. Бойцы Национальной гвардии и полицейские забрали палатки у митингующих предпринимателей.
Предприниматели продолжают протест и сегодня.
"Про 40 (пострадавших - ред.) правоохранителей - это смешно. Сорок правоохранителей, которые были в бронежилетах, касках, приехали на автозаках с наручниками, дубинками. У нас пострадавших 70 человек. Одной женщине глаз выбили, она инвалидом будет. Ей сделали операцию, у нее повреждена сетчатка, в трех местах сломана челюсть и нос. У нас 70 человек с разного рода травмами", - сказал Сергей Доротич в субботу в эфире телеканала "Украина 24".
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Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В этот период будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.
Предприниматели ранее уже проводили несколько акций в Киеве из-за законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. При этом штраф из-за отсутствия аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги. Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
 
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