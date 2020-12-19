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В РПЦ призвали ввести наказание за пропаганду смены пола среди детей
В РПЦ призвали ввести наказание за пропаганду смены пола среди детей
Операции по смене пола для несовершеннолетних и пропаганда таких операций должны быть уголовно наказуемы, заявил глава отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T15:45
2020-12-19T15:45
2020-12-19T17:15
религия
общество
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Операции по смене пола для несовершеннолетних и пропаганда таких операций должны быть уголовно наказуемы, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."И для взрослого человека такая операция (по смене пола) является не чем иным, как уродованием и калечением человека. Ну а подвергать таким операциям детей, я считаю, что это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание. Так же, как и пропаганда подобного рода операций", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Представитель Русской церкви также отметил, что такие операции не приводят к фактической смене пола, но лишь создают иллюзию изменений.
https://ria.ru/20201208/pol-1588307024.html
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религия, общество, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение