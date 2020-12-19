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Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
Следствие проводит проверку по факту пожара в частном доме в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате которого погибли три человека, сообщило... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:37
2020-12-19T06:37
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 19 дек - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту пожара в частном доме в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате которого погибли три человека, сообщило областное управление СК РФ.Уточняется, что дом отапливался электроплиткой, которая располагалась в жилой комнате. "По предварительным данным, данный электроприбор мог послужить причиной возгорания", - отмечается в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

Три человека погибли при пожаре в Саратовской области

06:37 19.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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САРАТОВ, 19 дек - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту пожара в частном доме в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате которого погибли три человека, сообщило областное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 18 декабря 2020 года около 21.30 (20.30 мск) жители села Перелюб заметили возгорание частного домовладения, расположенного на улице Чапаевской, в котором проживал 43-летний мужчина. Прибывшие пожарные локализовали возгорание. После тушения огня в помещении кухни обнаружены тела трех человек. Личности погибших установлены. Среди них хозяин домовладения, а также местные жители 48 и 52 лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дом отапливался электроплиткой, которая располагалась в жилой комнате. "По предварительным данным, данный электроприбор мог послужить причиной возгорания", - отмечается в сообщении.
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