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Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
Следствие проводит проверку по факту пожара в частном доме в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате которого погибли три человека, сообщило... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:37
2020-12-19T06:37
2020-12-19T06:37
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 19 дек - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту пожара в частном доме в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате которого погибли три человека, сообщило областное управление СК РФ.Уточняется, что дом отапливался электроплиткой, которая располагалась в жилой комнате. "По предварительным данным, данный электроприбор мог послужить причиной возгорания", - отмечается в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия