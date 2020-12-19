https://ria.ru/20201219/pozhar-1590000845.html

Три человека погибли при пожаре в Саратовской области

Три человека погибли при пожаре в Саратовской области

Следствие проводит проверку по факту пожара в частном доме в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате которого погибли три человека, сообщило... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T06:37

2020-12-19T06:37

2020-12-19T06:37

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 19 дек - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту пожара в частном доме в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате которого погибли три человека, сообщило областное управление СК РФ.Уточняется, что дом отапливался электроплиткой, которая располагалась в жилой комнате. "По предварительным данным, данный электроприбор мог послужить причиной возгорания", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201219/pozhar-1589992981.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия