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Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП в больнице в Астрахани
Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП в больнице в Астрахани
Пострадавший из-за хлопка кислородного баллона в техническом помещении больницы в Астрахани получил ожоги легкой тяжести, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T23:17
2020-12-19T23:17
2020-12-19T23:24
алексей спирин
астраханская область
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Пострадавший из-за хлопка кислородного баллона в техническом помещении больницы в Астрахани получил ожоги легкой тяжести, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.В субботу вечером в отдельно стоящем помещении для хранения кислородных баллонов областной больницы имени Ничоги произошел хлопок. Один человек был госпитализирован."Рабочий получил ожоги рук и левого колена легкой степени тяжести", - сказал собеседник агентства.По предварительной версии, инцидент произошел в то время, когда рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась, сообщали в минздраве.
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алексей спирин, астраханская область, астрахань, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина.
Пострадавший из-за хлопка кислородного баллона в техническом помещении больницы в Астрахани
получил ожоги легкой тяжести, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин
.
В субботу вечером в отдельно стоящем помещении для хранения кислородных баллонов областной больницы имени Ничоги произошел хлопок. Один человек был госпитализирован.
"Рабочий получил ожоги рук и левого колена легкой степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
По предварительной версии, инцидент произошел в то время, когда рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась, сообщали в минздраве.