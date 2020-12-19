https://ria.ru/20201219/postradavshiy-1590074813.html

Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП в больнице в Астрахани

Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП в больнице в Астрахани

Пострадавший из-за хлопка кислородного баллона в техническом помещении больницы в Астрахани получил ожоги легкой тяжести, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T23:17

2020-12-19T23:17

2020-12-19T23:24

алексей спирин

астраханская область

астрахань

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Пострадавший из-за хлопка кислородного баллона в техническом помещении больницы в Астрахани получил ожоги легкой тяжести, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.В субботу вечером в отдельно стоящем помещении для хранения кислородных баллонов областной больницы имени Ничоги произошел хлопок. Один человек был госпитализирован."Рабочий получил ожоги рук и левого колена легкой степени тяжести", - сказал собеседник агентства.По предварительной версии, инцидент произошел в то время, когда рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, подача кислорода не прекращалась, сообщали в минздраве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/chp-1588815715.html

астраханская область

астрахань

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алексей спирин, астраханская область, астрахань, происшествия