https://ria.ru/20201219/pompeo-1590034763.html

Слуцкий заявил об "антироссийской горячке" у Помпео

Слуцкий заявил об "антироссийской горячке" у Помпео

Закрытие Генконсульств США в РФ и причисление России к врагам Вашингтона не способствуют решению проблем в двусторонних отношениях, считает глава комитета... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T14:14

2020-12-19T14:14

2020-12-19T14:14

россия

леонид слуцкий

майк помпео

сша

в мире

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Закрытие Генконсульств США в РФ и причисление России к врагам Вашингтона не способствуют решению проблем в двусторонних отношениях, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки. Также представитель госдепартамента сообщил, что консульство США во Владивостоке закроется, в Екатеринбурге - приостановит работу.Ранее в СМИ сообщали, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. В генконсульствах США в этих городах РИА Новости не стали комментировать публикацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возможное закрытие генконсульств США вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии.По словам представителя госдепа, решение по консульствам в России было принято для оптимизации работы миссии США в России.

https://ria.ru/20201219/konsulstva-1589997378.html

россия

сша

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россия, леонид слуцкий, майк помпео, сша, в мире