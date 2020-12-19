Слуцкий заявил об "антироссийской горячке" у Помпео
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Закрытие Генконсульств США в РФ и причисление России к врагам Вашингтона не способствуют решению проблем в двусторонних отношениях, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки. Также представитель госдепартамента сообщил, что консульство США во Владивостоке закроется, в Екатеринбурге - приостановит работу.
"У Помпео настоящая агония и антироссийская горячка. Закрытием Генконсульств США в РФ и причислением России к числу врагов Америки не решить ни внутренние проблемы, ни проблемы в двусторонних отношениях. Агрессивную политику развязывает не Москва, а подобные господа из Вашингтона", - написал Слуцкий в Twitter.
Ранее в СМИ сообщали, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. В генконсульствах США в этих городах РИА Новости не стали комментировать публикацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возможное закрытие генконсульств США вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии.
По словам представителя госдепа, решение по консульствам в России было принято для оптимизации работы миссии США в России.