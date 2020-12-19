https://ria.ru/20201219/pompeo-1590005806.html

Помпео обвинил Россию в кибератаках на госведомства США

Помпео обвинил Россию в кибератаках на госведомства США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T09:15

2020-12-19T09:15

2020-12-19T09:15

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дмитрий песков

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США."Достаточно сказать, что предпринимались значительные усилия по использованию части программного обеспечения третьей стороны, чтобы в сущности внедрить код в системы правительства США и, как сейчас выясняется, также в системы частных компаний и компаний и правительств по всему миру. Это были очень значительные усилия, и я думаю, сейчас мы можем достаточно четко сказать, что именно русские занимались этой деятельностью", - заявил Помпео в интервью радиошоу Марка Левина, текст которого приводит госдепартамент США.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20201219/ssha-1589999562.html

https://ria.ru/20201219/konsulstva-1589997378.html

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майк помпео, дмитрий песков, москва, сша, в мире