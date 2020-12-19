Помпео обвинил Россию в кибератаках на госведомства США
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США.
"Достаточно сказать, что предпринимались значительные усилия по использованию части программного обеспечения третьей стороны, чтобы в сущности внедрить код в системы правительства США и, как сейчас выясняется, также в системы частных компаний и компаний и правительств по всему миру. Это были очень значительные усилия, и я думаю, сейчас мы можем достаточно четко сказать, что именно русские занимались этой деятельностью", - заявил Помпео в интервью радиошоу Марка Левина, текст которого приводит госдепартамент США.
Вчера, 06:11Помпео назвал Россию врагом США
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.