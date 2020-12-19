https://ria.ru/20201219/pogoda-1589998076.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за снега и гололедицы, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T04:50

2020-12-19T04:50

2020-12-19T04:51

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за снега и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 18.00 19 декабря.По данным гидрометцентра, в субботу в Москве ожидается снег, гололедица, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от -4 до -2.

https://ria.ru/20201217/dorogi-1589726015.html

москва

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество