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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за снега и гололедицы, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T04:50
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гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за снега и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 18.00 19 декабря.По данным гидрометцентра, в субботу в Москве ожидается снег, гололедица, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от -4 до -2.
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москва
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

04:50 19.12.2020 (обновлено: 04:51 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за снега и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 18.00 19 декабря.
По данным гидрометцентра, в субботу в Москве ожидается снег, гололедица, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от -4 до -2.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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