Умер писатель Роман Арбитман
14:23 19.12.2020 (обновлено: 15:18 19.12.2020)
САРАТОВ, 19 дек — РИА Новости. В Саратове в возрасте 58 лет умер писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, сообщается на странице международного телекинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" в соцсети "ВКонтакте".
Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
"И снова у нас печальные известия. Ушел Роман Арбитман. Опять COVID-19. Для фестиваля было большой честью и радостью дружить с личностью такого масштаба, далеко не городского. Кинокритик Антон Долин написал: "...чудесный человек, чудак и гений, писатель и мистификатор, фантазер и зануда, совершеннейший уникум... невыносимо". Остается только соглашаться и вспоминать минуты радости общения в рамках фестиваля и за его пределами", — говорится в записи.
Информацию о кончине Арбитмана подтвердил и литературный критик Александр Архангельский.
"От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить", — написал он в фейсбуке.
Роман Эмильевич Арбитман родился 7 апреля 1962 года в Саратове. В 1984 году окончил филологический факультет Саратовского университета. Публиковался под несколькими псевдонимами: Лев Гурский, Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров. Дебютировал как автор научно-фантастических рассказов. По его роману "Перемена мест" в 1999 году был снят 18-серийный сериал "Досье детектива Дубровского". В октябре 2020 года презентовал свою последнюю книгу "Министерство справедливости". Арбитман стал автором более 30 книг.
Он также печатался как критик детективных и фантастических произведений в "Литературной газете", журналах "Урал", "Сфинкс", "Волга", "Знамя", "Литературное обозрение", "Октябрь", "Дружба народов", "Реальность фантастики", газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей".
Арбитман — член Союза российских писателей и Академии современной российской словесности.