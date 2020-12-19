https://ria.ru/20201219/pisatel-1590035687.html

Умер писатель Роман Арбитман

Умер писатель Роман Арбитман

В Саратове в возрасте 58 лет умер писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, сообщается на странице международного... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T14:23

2020-12-19T14:23

2020-12-19T15:18

культура

литературная газета

антон долин

саратов

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САРАТОВ, 19 дек — РИА Новости. В Саратове в возрасте 58 лет умер писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, сообщается на странице международного телекинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" в соцсети "ВКонтакте".Причиной смерти стала коронавирусная инфекция."И снова у нас печальные известия. Ушел Роман Арбитман. Опять COVID-19. Для фестиваля было большой честью и радостью дружить с личностью такого масштаба, далеко не городского. Кинокритик Антон Долин написал: "...чудесный человек, чудак и гений, писатель и мистификатор, фантазер и зануда, совершеннейший уникум... невыносимо". Остается только соглашаться и вспоминать минуты радости общения в рамках фестиваля и за его пределами", — говорится в записи.Информацию о кончине Арбитмана подтвердил и литературный критик Александр Архангельский."От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить", — написал он в фейсбуке.Роман Эмильевич Арбитман родился 7 апреля 1962 года в Саратове. В 1984 году окончил филологический факультет Саратовского университета. Публиковался под несколькими псевдонимами: Лев Гурский, Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров. Дебютировал как автор научно-фантастических рассказов. По его роману "Перемена мест" в 1999 году был снят 18-серийный сериал "Досье детектива Дубровского". В октябре 2020 года презентовал свою последнюю книгу "Министерство справедливости". Арбитман стал автором более 30 книг.Он также печатался как критик детективных и фантастических произведений в "Литературной газете", журналах "Урал", "Сфинкс", "Волга", "Знамя", "Литературное обозрение", "Октябрь", "Дружба народов", "Реальность фантастики", газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей".Арбитман — член Союза российских писателей и Академии современной российской словесности.

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литературная газета, антон долин, саратов