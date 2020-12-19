https://ria.ru/20201219/piloty-1590075235.html

Американским пилотам посоветовали не летать два дня после вакцины Moderna

Американским пилотам посоветовали не летать два дня после вакцины Moderna

Американский медицинский регулятор FDA рекомендовал пилотам и авиадиспетчерам воздерживаться от наиболее ответственной работы в течение двух суток после каждой... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T23:32

2020-12-19T23:32

2020-12-19T23:32

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американский медицинский регулятор FDA рекомендовал пилотам и авиадиспетчерам воздерживаться от наиболее ответственной работы в течение двух суток после каждой дозы вакцины от коронавируса Moderna."После каждой дозы следует соблюдать 48-часовой интервал без полетов и без исполнения обязанностей, связанных с безопасностью", - говорится в рекомендации FDA.Вакцину Moderna планируют использовать двумя дозами с временным промежутком в 28 дней.Причины такой рекомендации не приводятся.Вакцина производства Moderna была одобрена для экстренного использования на этой неделе, она стала второй разрешенной вакциной от коронавируса в США после препарата Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589878660.html

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире