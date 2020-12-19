https://ria.ru/20201219/pfizer-1590030570.html

Вакцину от коронавируса Pfizer одобрили для использования в Швейцарии

Вакцину от коронавируса Pfizer одобрили для использования в Швейцарии

Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic одобрил для использования в конфедерации вакцину от коронавируса Pfizer. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T13:15

2020-12-19T13:15

2020-12-19T13:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

pfizer, inc.

швейцария

в мире

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ЦЮРИХ, 19 дек - РИА Новости. Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic одобрил для использования в конфедерации вакцину от коронавируса Pfizer."Swissmedic разрешил вакцину от Pfizer/BioNTech. Согласно данным, оцененным Швейцарским агентством по регулированию продукции терапевтического назначения, уровень защиты, обеспечиваемый через семь дней после второй инъекции вакцины, превышает 90%", - говорится в сообщении Swissmedic.Отмечается, что Pfizer - первая вакцина, одобренная для использования в Швейцарии. Согласно сообщению ведомства, Swissmedic пришел к выводу, что вакцина Pfizer безопасна и "ее преимущества перевешивают риски".Ранее стало известно, что Швейцария заключила контракты с Pfizer/BioNTech на поставки 3 миллионов доз вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201219/allergiya-1590011487.html

швейцария

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., швейцария, в мире