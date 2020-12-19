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https://ria.ru/20201219/peschera-1589731836.html
Обнаруженную в 1932 году пещеру откроют для посещения туристами
Обнаруженную в 1932 году пещеру откроют для посещения туристами
Уникальная по объемам и минеральному убранству пещера Хакасии, первые упоминания о которой были найдены почти 100 лет назад, официально откроется для посещения... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T08:00
2020-12-19T08:01
хорошие новости
хорошие новости
туризм
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республика хакасия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Уникальная по объемам и минеральному убранству пещера Хакасии, первые упоминания о которой были найдены почти 100 лет назад, официально откроется для посещения туристами в следующем году. О том, чем известна Бородинская пещера, почему она находится под угрозой исчезновения и как ее будут спасать, рассказали РИА Новости в пресс-службе минэкономразвития региона.Бородинская пещера не имеет равных по красоте разнообразных видов отложений минералов. Кроме того, в ней находится самый крупный в Сибири сталагмит.Пещера расположена вблизи города Абакан и из-за этого привлекает большой поток туристов. В минэкономразвития региона отметили, что в настоящее время пещера оборудована для посещения непрофессионалами и стихийные визиты путешественников на ее территорию ставят под удар сохранность уникального природного объекта. Для того чтобы минимизировать риски разрушения пещеры, было решено провести благоустройство ее территории.Благоустройство территории пещеры подразумевает создание комфортных условий для ее посещения. Прежде всего специалисты предусмотрели создание визит-центра туристического объекта, который будет представлять собой капитальное здание с коммуникациями, энергоснабжением и парковкой. Кроме того, будет смонтирован спелеологический маршрут и организовано качественное туристическое обслуживание.Первую линию экскурсионного маршрута по пещере планируют открыть уже в следующем году. Полноценный запуск проекта будет осуществлен к 2024 году.
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хорошие новости, туризм, абакан, республика хакасия

Обнаруженную в 1932 году пещеру откроют для посещения туристами

08:00 19.12.2020 (обновлено: 08:01 19.12.2020)
 
© Фото предоставлено пресс-службой минэкономразвития ХакасииВыход туристов из Бородинской пещеры
Выход туристов из Бородинской пещеры - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Фото предоставлено пресс-службой минэкономразвития Хакасии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Уникальная по объемам и минеральному убранству пещера Хакасии, первые упоминания о которой были найдены почти 100 лет назад, официально откроется для посещения туристами в следующем году. О том, чем известна Бородинская пещера, почему она находится под угрозой исчезновения и как ее будут спасать, рассказали РИА Новости в пресс-службе минэкономразвития региона.
Бородинская пещера не имеет равных по красоте разнообразных видов отложений минералов. Кроме того, в ней находится самый крупный в Сибири сталагмит.
© Фото предоставлено пресс-службой минэкономразвития ХакасииВнутреннее пространство Бородинской пещеры
Внутреннее пространство Бородинской пещеры
1 из 2
Внутреннее пространство Бородинской пещеры
© Фото предоставлено пресс-службой минэкономразвития Хакасии
© Фото предоставлено пресс-службой минэкономразвития ХакасииВнутреннее пространство Бородинской пещеры
Внутреннее пространство Бородинской пещеры
2 из 2
Внутреннее пространство Бородинской пещеры
© Фото предоставлено пресс-службой минэкономразвития Хакасии
1 из 2
Внутреннее пространство Бородинской пещеры
© Фото предоставлено пресс-службой минэкономразвития Хакасии
2 из 2
Внутреннее пространство Бородинской пещеры
© Фото предоставлено пресс-службой минэкономразвития Хакасии
Пещера расположена вблизи города Абакан и из-за этого привлекает большой поток туристов. В минэкономразвития региона отметили, что в настоящее время пещера оборудована для посещения непрофессионалами и стихийные визиты путешественников на ее территорию ставят под удар сохранность уникального природного объекта. Для того чтобы минимизировать риски разрушения пещеры, было решено провести благоустройство ее территории.

"Попытка оградить пещеру от потока туристов в семидесятых годах потерпела провал и нарушила микроклимат пещеры. Новые попытки развития и сохранения пещеры требовали грамотного проекта и привлечения профессионалов, иначе был риск полного уничтожения. Команда проекта, победившего в конкурсе на грантовую поддержку, уже имеет опыт реализации подобного проекта в Красноярском крае, поэтому смогла предоставить грамотное обоснование планируемых действий и подтвердить квалификацию, необходимую для оборудования объектов уровня Бородинской пещеры", – считают в пресс-службе минэкономразвития Хакасии.

Благоустройство территории пещеры подразумевает создание комфортных условий для ее посещения. Прежде всего специалисты предусмотрели создание визит-центра туристического объекта, который будет представлять собой капитальное здание с коммуникациями, энергоснабжением и парковкой. Кроме того, будет смонтирован спелеологический маршрут и организовано качественное туристическое обслуживание.
Первую линию экскурсионного маршрута по пещере планируют открыть уже в следующем году. Полноценный запуск проекта будет осуществлен к 2024 году.
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