https://ria.ru/20201219/peschera-1589731836.html

Обнаруженную в 1932 году пещеру откроют для посещения туристами

Обнаруженную в 1932 году пещеру откроют для посещения туристами

Уникальная по объемам и минеральному убранству пещера Хакасии, первые упоминания о которой были найдены почти 100 лет назад, официально откроется для посещения... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:01

хорошие новости

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туризм

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Уникальная по объемам и минеральному убранству пещера Хакасии, первые упоминания о которой были найдены почти 100 лет назад, официально откроется для посещения туристами в следующем году. О том, чем известна Бородинская пещера, почему она находится под угрозой исчезновения и как ее будут спасать, рассказали РИА Новости в пресс-службе минэкономразвития региона.Бородинская пещера не имеет равных по красоте разнообразных видов отложений минералов. Кроме того, в ней находится самый крупный в Сибири сталагмит.Пещера расположена вблизи города Абакан и из-за этого привлекает большой поток туристов. В минэкономразвития региона отметили, что в настоящее время пещера оборудована для посещения непрофессионалами и стихийные визиты путешественников на ее территорию ставят под удар сохранность уникального природного объекта. Для того чтобы минимизировать риски разрушения пещеры, было решено провести благоустройство ее территории.Благоустройство территории пещеры подразумевает создание комфортных условий для ее посещения. Прежде всего специалисты предусмотрели создание визит-центра туристического объекта, который будет представлять собой капитальное здание с коммуникациями, энергоснабжением и парковкой. Кроме того, будет смонтирован спелеологический маршрут и организовано качественное туристическое обслуживание.Первую линию экскурсионного маршрута по пещере планируют открыть уже в следующем году. Полноценный запуск проекта будет осуществлен к 2024 году.

https://ria.ru/20201127/restavratsiya-1586334779.html

абакан

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хорошие новости, туризм, абакан, республика хакасия