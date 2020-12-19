https://ria.ru/20201219/perekrestok-1590023287.html

В Москве опечатали магазин "Перекресток" из-за очага коронавируса

В Москве опечатали магазин "Перекресток" из-за очага коронавируса

Магазин "Перекресток" на северо-западе Москвы опечатан из-за выявления группового очага коронавирусной инфекции, сообщает Управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:19

2020-12-19T12:19

2020-12-19T12:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

торговый дом "перекресток"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Магазин "Перекресток" на северо-западе Москвы опечатан из-за выявления группового очага коронавирусной инфекции, сообщает Управление Роспотребнадзора по столице."В связи с регистрацией группового очага новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий опечатан магазин "Перекресток" в СЗАО", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, в магазине зарегистрировали три случая COVID-19. В связи с этим Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. Выяснилось, что после заражения нескольких человек в магазине не усилили меры противоэпидемического режима. В "Перекрестке" не измеряли температуру сотрудникам, не было оборудования для обеззараживания воздуха в производственных цехах, где зарегистрирован случай COVID-19, не велись графики уборки с дезинфекцией. Помимо этого, в горячем и мясном цехах были не вымыты полы, а коврики на входе не смочены дезинфицирующим раствором. Замороженные креветки в торговом зале находились в неупакованном виде."Несмотря на регистрацию в магазине трех случаев новой коронавирусной инфекции среди работников, юридическим лицом не организовано проведение разъяснительной работы в коллективе по мерам профилактики инфекции, не приняты меры разобщения работников, включая временное прекращение работы предприятия, переход на удаленный режим работы", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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москва

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, торговый дом "перекресток", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва