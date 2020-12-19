https://ria.ru/20201219/pech-1590028252.html

"Емеля доездился": печь устроила ДТП в Москве

"Емеля доездился": печь устроила ДТП в Москве

В Москве на улице Николая Коперника печь столкнулась c BMW. Один из очевидцев инцидента опубликовал видео в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:53

2020-12-19T12:53

2020-12-19T13:46

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Москве на улице Николая Коперника печь столкнулась c BMW. Один из очевидцев инцидента опубликовал видео в соцсети "ВКонтакте".На кадрах видно расписную печь на проезжей части, в которую врезался легковой автомобиль.Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП и выясняют обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20201109/dtp-1583676133.html

москва

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Емеля на дороге: BMW столкнулся с печкой на юго-западе Москвы На юго-западе Москвы на улице Николая Коперника BMW въехал в печку. 2020-12-19T12:53 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия