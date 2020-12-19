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"Емеля доездился": печь устроила ДТП в Москве
"Емеля доездился": печь устроила ДТП в Москве
В Москве на улице Николая Коперника печь столкнулась c BMW. Один из очевидцев инцидента опубликовал видео в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:53
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москва
происшествия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Москве на улице Николая Коперника печь столкнулась c BMW. Один из очевидцев инцидента опубликовал видео в соцсети "ВКонтакте".На кадрах видно расписную печь на проезжей части, в которую врезался легковой автомобиль.Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП и выясняют обстоятельства происшествия.
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Емеля на дороге: BMW столкнулся с печкой на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы на улице Николая Коперника BMW въехал в печку.
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москва, происшествия

"Емеля доездился": печь устроила ДТП в Москве

12:53 19.12.2020 (обновлено: 13:46 19.12.2020)
 
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Москве на улице Николая Коперника печь столкнулась c BMW. Один из очевидцев инцидента опубликовал видео в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно расписную печь на проезжей части, в которую врезался легковой автомобиль.

"Емеля доездился", — иронично прокомментировал аварию автор ролика.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП и выясняют обстоятельства происшествия.
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