https://ria.ru/20201219/pech-1590028252.html
"Емеля доездился": печь устроила ДТП в Москве
"Емеля доездился": печь устроила ДТП в Москве
В Москве на улице Николая Коперника печь столкнулась c BMW. Один из очевидцев инцидента опубликовал видео в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:53
2020-12-19T12:53
2020-12-19T13:46
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Москве на улице Николая Коперника печь столкнулась c BMW. Один из очевидцев инцидента опубликовал видео в соцсети "ВКонтакте".На кадрах видно расписную печь на проезжей части, в которую врезался легковой автомобиль.Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП и выясняют обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20201109/dtp-1583676133.html
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Емеля на дороге: BMW столкнулся с печкой на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы на улице Николая Коперника BMW въехал в печку.
2020-12-19T12:53
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия