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Наука
https://ria.ru/20201219/orel-1590032680.html
Названа дата первого запуска российского корабля для полетов к Луне
Названа дата первого запуска российского корабля для полетов к Луне
Первый испытательный запуск нового российского космического корабля "Орел" в беспилотном режиме на ракете "Ангара" запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T13:44
2020-12-19T14:59
наука
орел (пилотируемый транспортный корабль)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА/ОМСК, 19 дек — РИА Новости. Первый испытательный запуск нового российского космического корабля "Орел" в беспилотном режиме на ракете "Ангара" запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Рогозин во главе делегации "Роскосмоса" посетил предприятие "Полет", на котором с 2023 года собираются запустить серийное производство ракет "Ангара".Первоначально "Орел" должен был запускаться на ракете "Русь-М" с космодрома Восточный, но в 2011 году ее проект был закрыт, и корабль пересадили на ракету "Ангара". В 2017-м "Роскосмос" принял решение проводить летные испытания "Орла" на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур, а в 2019 году корабль снова оказался на "Ангаре".Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025-м — пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
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орел (пилотируемый транспортный корабль), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин

Названа дата первого запуска российского корабля для полетов к Луне

13:44 19.12.2020 (обновлено: 14:59 19.12.2020)
 
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА/ОМСК, 19 дек — РИА Новости. Первый испытательный запуск нового российского космического корабля "Орел" в беспилотном режиме на ракете "Ангара" запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Рогозин во главе делегации "Роскосмоса" посетил предприятие "Полет", на котором с 2023 года собираются запустить серийное производство ракет "Ангара".
Первоначально "Орел" должен был запускаться на ракете "Русь-М" с космодрома Восточный, но в 2011 году ее проект был закрыт, и корабль пересадили на ракету "Ангара". В 2017-м "Роскосмос" принял решение проводить летные испытания "Орла" на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур, а в 2019 году корабль снова оказался на "Ангаре".
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025-м — пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
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НаукаОрел (пилотируемый транспортный корабль)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
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