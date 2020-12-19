https://ria.ru/20201219/orel-1590032680.html

Названа дата первого запуска российского корабля для полетов к Луне

Названа дата первого запуска российского корабля для полетов к Луне

Первый испытательный запуск нового российского космического корабля "Орел" в беспилотном режиме на ракете "Ангара" запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T13:44

2020-12-19T13:44

2020-12-19T14:59

наука

орел (пилотируемый транспортный корабль)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА/ОМСК, 19 дек — РИА Новости. Первый испытательный запуск нового российского космического корабля "Орел" в беспилотном режиме на ракете "Ангара" запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Рогозин во главе делегации "Роскосмоса" посетил предприятие "Полет", на котором с 2023 года собираются запустить серийное производство ракет "Ангара".Первоначально "Орел" должен был запускаться на ракете "Русь-М" с космодрома Восточный, но в 2011 году ее проект был закрыт, и корабль пересадили на ракету "Ангара". В 2017-м "Роскосмос" принял решение проводить летные испытания "Орла" на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур, а в 2019 году корабль снова оказался на "Ангаре".Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025-м — пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.

https://ria.ru/20201219/utechka-1590014658.html

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орел (пилотируемый транспортный корабль), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин