https://ria.ru/20201219/omyvatel-1590002041.html

Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой

Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин перечислил семь способов отогреть бачок омывающей жидкости автомобиля в холодное время. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T07:32

2020-12-19T07:32

2020-12-19T07:32

россия

алексей ревин

авто

за рулем

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин перечислил семь способов отогреть бачок омывающей жидкости автомобиля в холодное время.По его словам, самый простой и действенный, хотя и не самый быстрый способ – это оставить автомобиль в теплом месте.Второй способ – это снятие бачка и его отогревание дома под горячей водой. Однако такое решение подходит лишь для тех моделей, где имеется легкий доступ непосредственно к баку, предупредил эксперт.Третий из предложенных способов - посещение мойки. "Просим мойщика направить в горловину струю воды. Даже негорячая, она быстро размоет лед за счет постоянной подачи", - отметил Ревин. Поскольку вода будет интенсивно выливаться в подкапотное пространство, в данном случае необходимо прикрыть электрические приборы и разъемы.Другой метод заключается в использовании компрессора. "Если в бачке замерзло небольшое количество жидкости, можно залить концентрированную незамерзающую жидкость (до минус 30 градусов), предварительно ее подогрев. Чтобы побыстрее размыть лед, можно опустить в горловину шланг от шинного компрессора. Пузыри воздуха будут интенсивно перемешивать жидкость, тем самым улучшая теплообмен", - пояснил эксперт.Еще один способ – это применение фена. "Безопаснее использовать бытовой, чем промышленный. Дуем, опять-таки, в горловину. Разморозка идет эффективнее, если хотя бы одна боковая стенка бачка не закрыта металлом или пластиком. Тогда ее периодически тоже следует обдувать феном", - посоветовал он. При этом эксперт отметил, что отогревание таким способом обычно занимает долгое время.Также отогреть бачок омывателя можно, постепенно замещая жидкость внутри. Для этого, по словам Ревина, понадобится шланг с грушей. "Заливаем в бачок порцию подогретой незамерзайки, ждем минуту-другую и откачиваем вместе с водой. Так постепенно, подавая в бачок новые порции подогретой жидкости, быстро растопим лед", - объяснил он.Последний из предложенных методов заключается в использовании лампы накаливания. "К автомобильной лампе мощностью 21 Ватт присоединяем провода длиной пара метров. Опускаем лампу в бачок и присоединяем провода к АКБ напрямую. Размораживаться бачок будет долго, а за процессом нужно приглядывать", - предупредил Ревин.

https://ria.ru/20201214/start-1589228159.html

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россия, алексей ревин, авто, за рулем