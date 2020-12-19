https://ria.ru/20201219/nitstsa-1589891753.html

В Ницце решили отказаться от растений в бетонных кадках на улицах

В Ницце решили отказаться от растений в бетонных кадках на улицах

В Ницце решили заменить растения в бетонных кадках на улицах полноценными аллеями и скверами, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:10

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Ницце решили заменить растения в бетонных кадках на улицах полноценными аллеями и скверами, сообщает "ЕвроПульс".Кадки — это компромиссная мера озеленения города, считают специалисты мэрии Ниццы. Изолированные деревья гораздо меньше спасают город от жары и шума, чем те, что растут в открытом грунте.Кроме того, на кадки жалуются велосипедисты, потому что существует опасность наткнуться на них во время маневра.В результате через пару лет в центре Ниццы появится больше пяти километров аллей, то есть больше 350 деревьев и девять тысяч кустарников.Многие европейские города собираются бороться с жарой, загрязнением воздуха и шумом с помощью деревьев. Так, в Мадриде планируют высадить 13 тысяч деревьев, чтобы заполнить пустующие сейчас посадочные ямы. А власти Милана собираются высадить три миллиона деревьев, разбив новые скверы и парки.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

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туризм, новости - туризм, франция, ницца, мадрид (город), милан