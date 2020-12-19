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В Ницце решили отказаться от растений в бетонных кадках на улицах
В Ницце решили отказаться от растений в бетонных кадках на улицах
В Ницце решили заменить растения в бетонных кадках на улицах полноценными аллеями и скверами, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:10
2020-12-19T12:10
2020-12-19T12:10
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Ницце решили заменить растения в бетонных кадках на улицах полноценными аллеями и скверами, сообщает "ЕвроПульс".Кадки — это компромиссная мера озеленения города, считают специалисты мэрии Ниццы. Изолированные деревья гораздо меньше спасают город от жары и шума, чем те, что растут в открытом грунте.Кроме того, на кадки жалуются велосипедисты, потому что существует опасность наткнуться на них во время маневра.В результате через пару лет в центре Ниццы появится больше пяти километров аллей, то есть больше 350 деревьев и девять тысяч кустарников.Многие европейские города собираются бороться с жарой, загрязнением воздуха и шумом с помощью деревьев. Так, в Мадриде планируют высадить 13 тысяч деревьев, чтобы заполнить пустующие сейчас посадочные ямы. А власти Милана собираются высадить три миллиона деревьев, разбив новые скверы и парки.
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туризм, новости - туризм, франция, ницца, мадрид (город), милан
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
В Ницце решили заменить растения в бетонных кадках на улицах полноценными аллеями и скверами, сообщает
"ЕвроПульс".
Кадки — это компромиссная мера озеленения города, считают специалисты мэрии Ниццы. Изолированные деревья гораздо меньше спасают город от жары и шума, чем те, что растут в открытом грунте.
Кроме того, на кадки жалуются велосипедисты, потому что существует опасность наткнуться на них во время маневра.
В результате через пару лет в центре Ниццы появится больше пяти километров аллей, то есть больше 350 деревьев и девять тысяч кустарников.
Многие европейские города собираются бороться с жарой, загрязнением воздуха и шумом с помощью деревьев. Так, в Мадриде планируют высадить 13 тысяч деревьев, чтобы заполнить пустующие сейчас посадочные ямы. А власти Милана собираются высадить три миллиона деревьев, разбив новые скверы и парки.