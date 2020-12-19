https://ria.ru/20201219/nevesta-1590001238.html

Невеста утонула во время собственной свадьбы

Невеста утонула во время собственной свадьбы

В Бангладеш семь человек, включая невесту и двух детей, погибли во время свадьбы, об этом сообщает агентство UNB. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T06:45

2020-12-19T06:45

2020-12-19T07:49

бангладеш

в мире

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Бангладеш семь человек, включая невесту и двух детей, погибли во время свадьбы, об этом сообщает агентство UNB.Трагедия произошла в окрестностях острова Хатия на юго-востоке страны. Траулер, на котором свадебная процессия направлялась по реке Мегхна к дому жениха, столкнулся с подводным препятствием и затонул.По словам представителя местной полиции, несколько пассажиров смогли добраться до берега, еще несколько пропали без вести."Речная полиция при поддержке местных жителей и рыбаков обнаружила семь тел. Однако остается неизвестным, скольким именно пассажирам удалось доплыть до берега", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20201111/lodka-1584029760.html

бангладеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бангладеш, в мире