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Невеста утонула во время собственной свадьбы
Невеста утонула во время собственной свадьбы
В Бангладеш семь человек, включая невесту и двух детей, погибли во время свадьбы, об этом сообщает агентство UNB. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:45
2020-12-19T07:49
бангладеш
в мире
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Бангладеш семь человек, включая невесту и двух детей, погибли во время свадьбы, об этом сообщает агентство UNB.Трагедия произошла в окрестностях острова Хатия на юго-востоке страны. Траулер, на котором свадебная процессия направлялась по реке Мегхна к дому жениха, столкнулся с подводным препятствием и затонул.По словам представителя местной полиции, несколько пассажиров смогли добраться до берега, еще несколько пропали без вести."Речная полиция при поддержке местных жителей и рыбаков обнаружила семь тел. Однако остается неизвестным, скольким именно пассажирам удалось доплыть до берега", - сообщили в полиции.
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бангладеш, в мире

Невеста утонула во время собственной свадьбы

06:45 19.12.2020 (обновлено: 07:49 19.12.2020)
 
© AP Photo / A.M. AhadПаромы на реке, Бангладеш
Паромы на реке, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© AP Photo / A.M. Ahad
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Бангладеш семь человек, включая невесту и двух детей, погибли во время свадьбы, об этом сообщает агентство UNB.
Трагедия произошла в окрестностях острова Хатия на юго-востоке страны. Траулер, на котором свадебная процессия направлялась по реке Мегхна к дому жениха, столкнулся с подводным препятствием и затонул.
По словам представителя местной полиции, несколько пассажиров смогли добраться до берега, еще несколько пропали без вести.
"Речная полиция при поддержке местных жителей и рыбаков обнаружила семь тел. Однако остается неизвестным, скольким именно пассажирам удалось доплыть до берега", - сообщили в полиции.
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