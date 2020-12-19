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Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от COVID-19
Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от COVID-19
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым из граждан страны получил прививку от коронавируса вакциной компании Pfizer в медицинском центре Шиба в... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T21:29
2020-12-19T21:53
юлий эдельштейн
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
pfizer, inc.
биньямин нетаньяху
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым из граждан страны получил прививку от коронавируса вакциной компании Pfizer в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер, мероприятие транслировалось в прямом эфире каналами израильского телевидения."Это очень тяжелая эпидемия XXI века, и наше маленькое государство получило миллионы вакцин. Все должны вакцинироваться. Я попросил в числе первых вакцинировать меня и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна. Я хочу служить личным примером для всех израильтян", - сказал премьер-министр до введения препарата.Затем его пригласили на предварительный врачебный осмотр."Это очень волнующий момент... для тех людей, которые хотят вернуть жизнь в нормальное русло. И все начинается с этого момента. Я хочу попросить всех присоединиться к нам", - сказал премьер-министр непосредственно перед введением вакцины.Сама процедура вакцинации транслировалась в прямом эфире. Делавший инъекцию врач сказал, что это "первая ампула вакцины, вскрытая в Израиле"."Маленький укол для человека, огромный шаг для человечества", - сказал Нетаньяху сразу после введения препарата Pfizer. Нетаньяху отметил, что через 21 день должен получить повторную дозу препарата.Сразу после премьер-министра вакцинацию от коронавируса прошли министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба. Массовая вакцинация граждан начнётся в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров.Запись на вакцинацию в системах израильских поликлиник (больничных кассах) началась в минувший четверг, при этом была отмечена большая активность граждан, желающих получить прививку.В числе первых вакцину от коронавируса получит также президент Израиля Реувен Ривлин, который будет вакцинирован в воскресенье в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем. Также в первые дни кампании по вакцинации от коронавируса прививки получат главы муниципалитетов.После этого будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.На прошлой неделе первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.Также Израиль 1 ноября начал клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, первая завершилась успешно, вторая, с участием 1000 добровольцев, начнётся в ближайшие дни, последняя планируется на апрель-май.Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589990179.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/voz--1590046229.html
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юлий эдельштейн, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, pfizer, inc., биньямин нетаньяху, израиль

Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от COVID-19

21:29 19.12.2020 (обновлено: 21:53 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым из граждан страны получил прививку от коронавируса вакциной компании Pfizer в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер, мероприятие транслировалось в прямом эфире каналами израильского телевидения.
"Это очень тяжелая эпидемия XXI века, и наше маленькое государство получило миллионы вакцин. Все должны вакцинироваться. Я попросил в числе первых вакцинировать меня и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна. Я хочу служить личным примером для всех израильтян", - сказал премьер-министр до введения препарата.
Затем его пригласили на предварительный врачебный осмотр.
"Это очень волнующий момент... для тех людей, которые хотят вернуть жизнь в нормальное русло. И все начинается с этого момента. Я хочу попросить всех присоединиться к нам", - сказал премьер-министр непосредственно перед введением вакцины.
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Сама процедура вакцинации транслировалась в прямом эфире. Делавший инъекцию врач сказал, что это "первая ампула вакцины, вскрытая в Израиле".
"Маленький укол для человека, огромный шаг для человечества", - сказал Нетаньяху сразу после введения препарата Pfizer. Нетаньяху отметил, что через 21 день должен получить повторную дозу препарата.
Сразу после премьер-министра вакцинацию от коронавируса прошли министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба. Массовая вакцинация граждан начнётся в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров.
Запись на вакцинацию в системах израильских поликлиник (больничных кассах) началась в минувший четверг, при этом была отмечена большая активность граждан, желающих получить прививку.
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В числе первых вакцину от коронавируса получит также президент Израиля Реувен Ривлин, который будет вакцинирован в воскресенье в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем. Также в первые дни кампании по вакцинации от коронавируса прививки получат главы муниципалитетов.
После этого будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.
На прошлой неделе первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.
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Также Израиль 1 ноября начал клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, первая завершилась успешно, вторая, с участием 1000 добровольцев, начнётся в ближайшие дни, последняя планируется на апрель-май.
Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЮлий ЭдельштейнВ миреКоронавирус COVID-19КоронавирусыPfizer, Inc.Биньямин НетаньяхуИзраиль
 
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