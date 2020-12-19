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Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными
Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными
Решение платить наличными или картой люди, как правило, принимают, исходя из безопасности покупки. Как правило, интернет-магазины предлагают покупателям на... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T02:17
2020-12-19T02:17
наличные деньги
экономика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение платить наличными или картой люди, как правило, принимают, исходя из безопасности покупки. Как правило, интернет-магазины предлагают покупателям на выбор несколько способов оплаты. Большинство покупателей выбирают оплату картой, хотя бывают случаи, когда делать этого не стоит, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.Опасения по поводу безопасности оплаты картой могут возникнуть и в других случаях. Бывает, что продавец просит карту, чтобы уйти с ней в другое помещение или настаивает на том, чтобы покупатель вставил карту в терминал оплаты. В таких случаях оплата наличными избавит от риска несанкционированного списания.Константинов полагает, что предпочтение наличным стоит отдавать при оплате товаров и продуктов в небольших магазинах и несетевых заведениях. Это связано с высокой вероятностью наткнуться на так называемые скиммеры - устройства, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к данным вашей карты. Распознать их визуально непросто, поэтому лучше расплатиться наличными.
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наличные деньги, экономика

Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными

02:17 19.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение платить наличными или картой люди, как правило, принимают, исходя из безопасности покупки. Как правило, интернет-магазины предлагают покупателям на выбор несколько способов оплаты. Большинство покупателей выбирают оплату картой, хотя бывают случаи, когда делать этого не стоит, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.
"Оплата наличными в некоторых случаях позволяет уберечь свои деньги от мошенников или не столкнуться с необходимостью возврата денег за товар ненадлежащего качества", - поясняет юрист.
Опасения по поводу безопасности оплаты картой могут возникнуть и в других случаях. Бывает, что продавец просит карту, чтобы уйти с ней в другое помещение или настаивает на том, чтобы покупатель вставил карту в терминал оплаты. В таких случаях оплата наличными избавит от риска несанкционированного списания.
Константинов полагает, что предпочтение наличным стоит отдавать при оплате товаров и продуктов в небольших магазинах и несетевых заведениях. Это связано с высокой вероятностью наткнуться на так называемые скиммеры - устройства, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к данным вашей карты. Распознать их визуально непросто, поэтому лучше расплатиться наличными.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 13:21
Раскрыты новые схемы кражи денег с банковских карточек
 
наличные деньгиЭкономика
 
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