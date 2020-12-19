https://ria.ru/20201219/nalichnye-1589995682.html

Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными

Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными

Решение платить наличными или картой люди, как правило, принимают, исходя из безопасности покупки. Как правило, интернет-магазины предлагают покупателям на... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T02:17

2020-12-19T02:17

2020-12-19T02:17

наличные деньги

экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение платить наличными или картой люди, как правило, принимают, исходя из безопасности покупки. Как правило, интернет-магазины предлагают покупателям на выбор несколько способов оплаты. Большинство покупателей выбирают оплату картой, хотя бывают случаи, когда делать этого не стоит, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.Опасения по поводу безопасности оплаты картой могут возникнуть и в других случаях. Бывает, что продавец просит карту, чтобы уйти с ней в другое помещение или настаивает на том, чтобы покупатель вставил карту в терминал оплаты. В таких случаях оплата наличными избавит от риска несанкционированного списания.Константинов полагает, что предпочтение наличным стоит отдавать при оплате товаров и продуктов в небольших магазинах и несетевых заведениях. Это связано с высокой вероятностью наткнуться на так называемые скиммеры - устройства, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к данным вашей карты. Распознать их визуально непросто, поэтому лучше расплатиться наличными.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/kartochka-1588584651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наличные деньги, экономика