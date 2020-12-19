https://ria.ru/20201219/moskva-1590005360.html

Синоптики предупредили о снегопаде в Москве

Синоптики предупредили о снегопаде в Москве

Интенсивный снег в Москве будет падать в утренние часы, за день снежный покров увеличится на 2-3 сантиметра и составит местами до 11 сантиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T09:05

2020-12-19T09:05

2020-12-19T09:05

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Интенсивный снег в Москве будет падать в утренние часы, за день снежный покров увеличится на 2-3 сантиметра и составит местами до 11 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Это будет достаточно комфортная погода со слабым минусом, снежком, наибольшая интенсивность которого, конечно, будет в утренние часы - сейчас и ближайший час. Всего выпадет 2-3 миллиметра осадков, что добавит 1-3 сантиметра снега", - сказал Тишковец.По его словам, в настоящий момент снежный покров составляет 8 сантиметров.

https://ria.ru/20201219/pogoda-1589998076.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество