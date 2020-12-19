https://ria.ru/20201219/moroz-1589997485.html
Британцев поразили якутские школьники, гуляющие в сильные морозы на улице
Британцев поразили якутские школьники, гуляющие в сильные морозы на улице
Британский таблоид The Daily Mail посвятил статью вирусному ролику, снятому в Якутии, на котором школьники играют на улице при температуре в минус 48 градусов. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T03:52
2020-12-19T03:52
2020-12-19T03:59
республика саха (якутия)
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в мире
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail посвятил статью вирусному ролику, снятому в Якутии, на котором школьники играют на улице при температуре в минус 48 градусов. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Можете себе представить: если бы это был Лондон, наши школы закрывались, когда одна снежинка падала на землю", - написал пользователь Lanalou."У нас местные школы закрываются, когда немного припорошило снегом", - выразил аналогичное мнение lostinspace67."Русские дети сильнее и выносливее наших студентов", - отметил john mac."Эти сибиряки тверды, как гвозди. Я стону, как холодно, если столбик термометра опускается ниже нуля!" – добавил Laurence Henson."Держу пари, что у них будет тепловой удар, если температура достигнет нуля", - предположил Ichigodragon.На прошлой неделе в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии фиксировали температуру воздуха ниже минус 50 градусов. Почти в 20 пунктах наблюдения погоды на территории республики регистрировались температуры минус 45 и ниже градусов по Цельсию.
https://ria.ru/20200705/1573915697.html
https://ria.ru/20190122/1549684692.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика саха (якутия), великобритания, в мире
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости.
Британский таблоид The Daily Mail
посвятил статью вирусному ролику, снятому в Якутии
, на котором школьники играют на улице при температуре в минус 48 градусов.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Можете себе представить: если бы это был Лондон, наши школы закрывались, когда одна снежинка падала на землю", - написал пользователь Lanalou.
"У нас местные школы закрываются, когда немного припорошило снегом", - выразил аналогичное мнение lostinspace67.
"Русские дети сильнее и выносливее наших студентов", - отметил john mac.
"Эти сибиряки тверды, как гвозди. Я стону, как холодно, если столбик термометра опускается ниже нуля!" – добавил Laurence Henson.
"Держу пари, что у них будет тепловой удар, если температура достигнет нуля", - предположил Ichigodragon.
На прошлой неделе в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии фиксировали температуру воздуха ниже минус 50 градусов. Почти в 20 пунктах наблюдения погоды на территории республики регистрировались температуры минус 45 и ниже градусов по Цельсию.