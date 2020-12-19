https://ria.ru/20201219/moroz-1589997485.html

Британцев поразили якутские школьники, гуляющие в сильные морозы на улице

Британцев поразили якутские школьники, гуляющие в сильные морозы на улице

Британский таблоид The Daily Mail посвятил статью вирусному ролику, снятому в Якутии, на котором школьники играют на улице при температуре в минус 48 градусов. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T03:52

2020-12-19T03:52

2020-12-19T03:59

республика саха (якутия)

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155000/77/1550007723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc01540809e6caf847ae4710aa50bc6.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail посвятил статью вирусному ролику, снятому в Якутии, на котором школьники играют на улице при температуре в минус 48 градусов. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Можете себе представить: если бы это был Лондон, наши школы закрывались, когда одна снежинка падала на землю", - написал пользователь Lanalou."У нас местные школы закрываются, когда немного припорошило снегом", - выразил аналогичное мнение lostinspace67."Русские дети сильнее и выносливее наших студентов", - отметил john mac."Эти сибиряки тверды, как гвозди. Я стону, как холодно, если столбик термометра опускается ниже нуля!" – добавил Laurence Henson."Держу пари, что у них будет тепловой удар, если температура достигнет нуля", - предположил Ichigodragon.На прошлой неделе в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии фиксировали температуру воздуха ниже минус 50 градусов. Почти в 20 пунктах наблюдения погоды на территории республики регистрировались температуры минус 45 и ниже градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20200705/1573915697.html

https://ria.ru/20190122/1549684692.html

республика саха (якутия)

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), великобритания, в мире