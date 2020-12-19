https://ria.ru/20201219/mks-1590043559.html

В "Роскосмосе" рассказали, как будут искать место утечки воздуха на МКС

В "Роскосмосе" рассказали, как будут искать место утечки воздуха на МКС

Космонавты обтянут промежуточную камеру модуля "Звезда", где ранее обнаружена утечка воздуха, пленкой, чтобы сократить ее объем и за счет увеличения скорости... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T15:55

2020-12-19T15:55

2020-12-19T15:55

наука

сергей крикалев

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Космонавты обтянут промежуточную камеру модуля "Звезда", где ранее обнаружена утечка воздуха, пленкой, чтобы сократить ее объем и за счет увеличения скорости падения давления найти другое возможное место утечки, заявил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев."Планы простые - уменьшать объемы (промежуточной камеры – ред.) с помощью пленки. Если сейчас удастся между шпангоутами натянуть пленку, то объем уменьшится, а скорость падения давления увеличится", - сказал он.По его словам, к таким методам приходится прибегать, поскольку специальный прибор для поиска утечек воздуха не смог помочь. "Поскольку течь очень слабенькая, то ничего лучше придумать не могут", - сказал Крикалев.В октябре в промежуточной камере (ПрК) модуля "Звезда" была обнаружена и временно заделана трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Тогда же исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что место утечки воздуха на МКС может быть не там, где найдена трещина. По его словам, версия об утечке воздуха из трещины требует подтверждения.В пятницу специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", поскольку запасы газов на станции для восполнения потери воздуха заканчиваются.

https://ria.ru/20201219/utechka-1590014658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос