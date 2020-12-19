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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201219/migranty-1590052950.html
Мусульмане в России должны помогать работать с мигрантами, уверен эксперт
Мусульмане в России должны помогать работать с мигрантами, уверен эксперт
Проект мультикультурализма в России сегодня поддерживается во многом за счет активных действий коренных мусульман, помогающих приезжающим в страну... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T17:26
2020-12-19T17:26
религия и мировоззрение
религия
поволжье
центральная азия
новости - религия и мировоззрение
александр игнатенко
владимир путин
европа
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Проект мультикультурализма в России сегодня поддерживается во многом за счет активных действий коренных мусульман, помогающих приезжающим в страну мигрантам-единоверцам адаптироваться к российским условиям; в то же время и фактор "влияния извне" требует особого внимания, считает директор Института религии и политики Антон Игнатенко.В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о том, что европейский проект мультикультурализма потерпел крах, тогда как в России он сложился сам по себе на протяжении веков. В некоторых странах Европы, отметил Путин, мусульмане составляют около 10% населения, при этом они, как правило, являются иммигрантами в разных поколениях. В России же представители разных религий живут в своей собственной стране, и у них нет другой родины. По словам президента, это является важной отличительной чертой того, как складываются в РФ отношения между конфессиями."Действительно, в нашей стране мусульмане – у себя дома, есть длительные традиции мирного сосуществования... У нас есть драгоценное достояние – наш традиционный, многовековой ислам. Тот, который развивался в Поволжье в условиях постоянного взаимодействия людей разной веры и национальности… Не только в Поволжье это есть, но и, например, в том же Узбекистане, который был и остается центром исламской учености на пространстве Северной Евразии – именно этот ареал является своим для миллионов мусульман и православных во многих наших странах", - сказал РИА Новости Игнатенко.По его словам, здесь шло в прошлом и не прекращается сейчас мирное сосуществование представителей разных народов и вероисповеданий, а для религиозно окрашенных экстремистов и террористов был найден "единственно правильный жесткий ответ".Как отметил Игнатенко, сейчас очень большое внимание к нуждам мигрантов из Центральной Азии проявляет руководство российских мусульман. Так, по его словам, во время первой волны коронавируса, когда приезжие лишились источников пропитания, но не могли и уехать, отечественные мусульманские общины даже развозили им продуктовые наборы, "тем самым не только выполняя долг по отношению к единоверцам, но и предотвратив всплеск преступности в российских городах".Ранее в Духовном собрании мусульман России (ДСМР) отмечали, что именно в сфере трудовой миграции сфокусированы наиболее серьезные проблемы и вызовы общественно-политического и социально-экономического характера. В связи с этим ДСМР запустил межрегиональный проект "Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов", к которому подключились уже 24 региона России, открывших в рамках проекта горячие линии. По словам эксперта, мигрантам помогают и советом на расстоянии, и на местах – в приходах и мечетях.Говоря о факторах, дестабилизирующих межнациональную и межконфессиональную ситуацию в Европе и других регионах, Игнатенко указал на такую проблему, как "влияние извне, когда духовенство и верующие воспринимают трактовки (они могут быть разными), пробуждающие в них лояльность внешним идеологическим центрам в ущерб стране проживания"."Говоря конкретнее, центром суннитского ислама является Саудовская Аравия, шиитского – Иран, а Турция несет в себе отголоски ушедшего халифата и благоволит к тюркским народам. Одно дело – история и культурные мотивы, другое – политические планы и действия. Это есть в Европе, и с этим уже целенаправленно борются во Франции, в Германии… На нашей почве это также проявляется и требует неусыпного внимания", - отметил эксперт.В целом, добавил он, тогда как в Европе "внешние эмиссары проводят среди мусульман деинтеграцию", в России "уже интегрированные мусульманские лидеры ведут патриотическое воспитание местных и интеграцию прибывающих единоверцев".
https://ria.ru/20201118/migranty-1585247473.html
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религия, поволжье, центральная азия, новости - религия и мировоззрение, александр игнатенко, владимир путин, европа

Мусульмане в России должны помогать работать с мигрантами, уверен эксперт

17:26 19.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Проект мультикультурализма в России сегодня поддерживается во многом за счет активных действий коренных мусульман, помогающих приезжающим в страну мигрантам-единоверцам адаптироваться к российским условиям; в то же время и фактор "влияния извне" требует особого внимания, считает директор Института религии и политики Антон Игнатенко.
В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о том, что европейский проект мультикультурализма потерпел крах, тогда как в России он сложился сам по себе на протяжении веков. В некоторых странах Европы, отметил Путин, мусульмане составляют около 10% населения, при этом они, как правило, являются иммигрантами в разных поколениях. В России же представители разных религий живут в своей собственной стране, и у них нет другой родины. По словам президента, это является важной отличительной чертой того, как складываются в РФ отношения между конфессиями.
"Действительно, в нашей стране мусульмане – у себя дома, есть длительные традиции мирного сосуществования... У нас есть драгоценное достояние – наш традиционный, многовековой ислам. Тот, который развивался в Поволжье в условиях постоянного взаимодействия людей разной веры и национальности… Не только в Поволжье это есть, но и, например, в том же Узбекистане, который был и остается центром исламской учености на пространстве Северной Евразии – именно этот ареал является своим для миллионов мусульман и православных во многих наших странах", - сказал РИА Новости Игнатенко.
По его словам, здесь шло в прошлом и не прекращается сейчас мирное сосуществование представителей разных народов и вероисповеданий, а для религиозно окрашенных экстремистов и террористов был найден "единственно правильный жесткий ответ".
Как отметил Игнатенко, сейчас очень большое внимание к нуждам мигрантов из Центральной Азии проявляет руководство российских мусульман. Так, по его словам, во время первой волны коронавируса, когда приезжие лишились источников пропитания, но не могли и уехать, отечественные мусульманские общины даже развозили им продуктовые наборы, "тем самым не только выполняя долг по отношению к единоверцам, но и предотвратив всплеск преступности в российских городах".
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 19:51Религия и мировоззрение
Духовное собрание мусульман России откроет в ноябре портал для мигрантов
Ранее в Духовном собрании мусульман России (ДСМР) отмечали, что именно в сфере трудовой миграции сфокусированы наиболее серьезные проблемы и вызовы общественно-политического и социально-экономического характера. В связи с этим ДСМР запустил межрегиональный проект "Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов", к которому подключились уже 24 региона России, открывших в рамках проекта горячие линии. По словам эксперта, мигрантам помогают и советом на расстоянии, и на местах – в приходах и мечетях.
Говоря о факторах, дестабилизирующих межнациональную и межконфессиональную ситуацию в Европе и других регионах, Игнатенко указал на такую проблему, как "влияние извне, когда духовенство и верующие воспринимают трактовки (они могут быть разными), пробуждающие в них лояльность внешним идеологическим центрам в ущерб стране проживания".
"Говоря конкретнее, центром суннитского ислама является Саудовская Аравия, шиитского – Иран, а Турция несет в себе отголоски ушедшего халифата и благоволит к тюркским народам. Одно дело – история и культурные мотивы, другое – политические планы и действия. Это есть в Европе, и с этим уже целенаправленно борются во Франции, в Германии… На нашей почве это также проявляется и требует неусыпного внимания", - отметил эксперт.
В целом, добавил он, тогда как в Европе "внешние эмиссары проводят среди мусульман деинтеграцию", в России "уже интегрированные мусульманские лидеры ведут патриотическое воспитание местных и интеграцию прибывающих единоверцев".
Участники акции памяти на площади Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 10:10Религия и мировоззрение
Муфтий рассказал, чем опасна политика журнала Charlie Hebdo
 
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