https://ria.ru/20201219/migranty-1590052950.html

Мусульмане в России должны помогать работать с мигрантами, уверен эксперт

Мусульмане в России должны помогать работать с мигрантами, уверен эксперт

Проект мультикультурализма в России сегодня поддерживается во многом за счет активных действий коренных мусульман, помогающих приезжающим в страну... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T17:26

2020-12-19T17:26

2020-12-19T17:26

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Проект мультикультурализма в России сегодня поддерживается во многом за счет активных действий коренных мусульман, помогающих приезжающим в страну мигрантам-единоверцам адаптироваться к российским условиям; в то же время и фактор "влияния извне" требует особого внимания, считает директор Института религии и политики Антон Игнатенко.В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о том, что европейский проект мультикультурализма потерпел крах, тогда как в России он сложился сам по себе на протяжении веков. В некоторых странах Европы, отметил Путин, мусульмане составляют около 10% населения, при этом они, как правило, являются иммигрантами в разных поколениях. В России же представители разных религий живут в своей собственной стране, и у них нет другой родины. По словам президента, это является важной отличительной чертой того, как складываются в РФ отношения между конфессиями."Действительно, в нашей стране мусульмане – у себя дома, есть длительные традиции мирного сосуществования... У нас есть драгоценное достояние – наш традиционный, многовековой ислам. Тот, который развивался в Поволжье в условиях постоянного взаимодействия людей разной веры и национальности… Не только в Поволжье это есть, но и, например, в том же Узбекистане, который был и остается центром исламской учености на пространстве Северной Евразии – именно этот ареал является своим для миллионов мусульман и православных во многих наших странах", - сказал РИА Новости Игнатенко.По его словам, здесь шло в прошлом и не прекращается сейчас мирное сосуществование представителей разных народов и вероисповеданий, а для религиозно окрашенных экстремистов и террористов был найден "единственно правильный жесткий ответ".Как отметил Игнатенко, сейчас очень большое внимание к нуждам мигрантов из Центральной Азии проявляет руководство российских мусульман. Так, по его словам, во время первой волны коронавируса, когда приезжие лишились источников пропитания, но не могли и уехать, отечественные мусульманские общины даже развозили им продуктовые наборы, "тем самым не только выполняя долг по отношению к единоверцам, но и предотвратив всплеск преступности в российских городах".Ранее в Духовном собрании мусульман России (ДСМР) отмечали, что именно в сфере трудовой миграции сфокусированы наиболее серьезные проблемы и вызовы общественно-политического и социально-экономического характера. В связи с этим ДСМР запустил межрегиональный проект "Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов", к которому подключились уже 24 региона России, открывших в рамках проекта горячие линии. По словам эксперта, мигрантам помогают и советом на расстоянии, и на местах – в приходах и мечетях.Говоря о факторах, дестабилизирующих межнациональную и межконфессиональную ситуацию в Европе и других регионах, Игнатенко указал на такую проблему, как "влияние извне, когда духовенство и верующие воспринимают трактовки (они могут быть разными), пробуждающие в них лояльность внешним идеологическим центрам в ущерб стране проживания"."Говоря конкретнее, центром суннитского ислама является Саудовская Аравия, шиитского – Иран, а Турция несет в себе отголоски ушедшего халифата и благоволит к тюркским народам. Одно дело – история и культурные мотивы, другое – политические планы и действия. Это есть в Европе, и с этим уже целенаправленно борются во Франции, в Германии… На нашей почве это также проявляется и требует неусыпного внимания", - отметил эксперт.В целом, добавил он, тогда как в Европе "внешние эмиссары проводят среди мусульман деинтеграцию", в России "уже интегрированные мусульманские лидеры ведут патриотическое воспитание местных и интеграцию прибывающих единоверцев".

https://ria.ru/20201118/migranty-1585247473.html

https://ria.ru/20201218/sharli--1589806626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, поволжье, центральная азия, новости - религия и мировоззрение, александр игнатенко, владимир путин, европа