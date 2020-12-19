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Распространение нового коронавируса
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В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
Опыт Китая показал, что ношение масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции являются эффективными методами профилактики распространения COVID-19,... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T07:59
2020-12-19T07:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Опыт Китая показал, что ношение масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции являются эффективными методами профилактики распространения COVID-19, заявил руководитель отдела по профилактике заболеваний государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цуй Ган."Несмотря на то, что сейчас вакцина в первую очередь будет предоставлена лишь части населения из группы риска, остальным не нужно беспокоиться. У нас есть очень много эффективных инструментов профилактики эпидемии, например, ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, гигиена рук. Все эти методы в процессе профилактики эпидемии доказали, что являются очень эффективными, поэтому всем нужно принимать меры индивидуальной защиты", - сказал Цуй Ган на брифинге.Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая в субботу объявил, что начинает работу по вакцинации населения из группы риска, однако сколько человек будет вакцинировано, в какой срок и какой именно вакциной, не уточнялось.Эпидемиологическая ситуация ы Китае в целом стабильная, главной угрозой власти страны в настоящее время называет вероятность завоза вируса из-за границы.Всего с начала эпидемии в Китае заболели 86 806 человек, из них 4634 скончались, 81 865 выздоровели. В больницах в настоящее время находятся 307 человек с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19

07:59 19.12.2020
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Опыт Китая показал, что ношение масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции являются эффективными методами профилактики распространения COVID-19, заявил руководитель отдела по профилактике заболеваний государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цуй Ган.
"Несмотря на то, что сейчас вакцина в первую очередь будет предоставлена лишь части населения из группы риска, остальным не нужно беспокоиться. У нас есть очень много эффективных инструментов профилактики эпидемии, например, ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, гигиена рук. Все эти методы в процессе профилактики эпидемии доказали, что являются очень эффективными, поэтому всем нужно принимать меры индивидуальной защиты", - сказал Цуй Ган на брифинге.
Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая в субботу объявил, что начинает работу по вакцинации населения из группы риска, однако сколько человек будет вакцинировано, в какой срок и какой именно вакциной, не уточнялось.
Эпидемиологическая ситуация ы Китае в целом стабильная, главной угрозой власти страны в настоящее время называет вероятность завоза вируса из-за границы.
Всего с начала эпидемии в Китае заболели 86 806 человек, из них 4634 скончались, 81 865 выздоровели. В больницах в настоящее время находятся 307 человек с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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