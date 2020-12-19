https://ria.ru/20201219/maska-1590004558.html

В Китае заявили о необходимости носить маску после вакцинации от COVID-19

В Китае заявили о необходимости носить маску после вакцинации от COVID-19

Даже после вакцинации от COVID-19 необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, в том числе носить маски, потому что ни одна вакцина в мире не дает... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T08:57

2020-12-19T08:57

2020-12-19T08:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

в мире

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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Даже после вакцинации от COVID-19 необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, в том числе носить маски, потому что ни одна вакцина в мире не дает абсолютной защиты, заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь."Несмотря на то, что мы уверены в эффективности и безопасности вакцины, даже после получения вакцины мы все же требуем от всех продолжать принимать меры индивидуальной защиты, в том числе носить маски, соблюдать социальную дистанцию, следить за гигиеной рук, ведь эффективность вакцины не стопроцентная. В настоящее время а мире нет ни одной вакцины, эффективность которой составляла бы 100%, а в условиях, когда еще нет коллективного иммунитета, мы советуем тем, кто получил вакцину, по-прежнему соблюдать эти меры, чтобы гарантировать безопасность остальных людей", - заявил на брифинге чиновник.Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая в субботу объявил, что начинает работу по вакцинации населения из группы риска, однако сколько человек будет вакцинировано и какой именно вакциной, не уточнялось.Эпидемиологическая ситуация в Китае в целом стабильная, главной угрозой власти страны в настоящее время называет вероятность завоза вируса из-за границы.Всего с начала эпидемии в Китае заболели 86 806 человек, из них 4634 скончались, 81 865 выздоровели. В больницах в настоящее время находятся 307 человек с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590002379.html

китай

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коронавирус covid-19, китай, в мире