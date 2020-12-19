https://ria.ru/20201219/manyak-1589775444.html

"Ушли годы": расшифрованы послания самого неуловимого маньяка в истории

"Ушли годы": расшифрованы послания самого неуловимого маньяка в истории

Его искали полиция и агенты ФБР, о нем писали книги и снимали фильмы, а оставленные им закодированные послания до сих пор пытаются разгадать ученые — на днях... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

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в мире

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Его искали полиция и агенты ФБР, о нем писали книги и снимали фильмы, а оставленные им закодированные послания до сих пор пытаются разгадать ученые — на днях группа специалистов расшифровала одну из криптограмм серийного убийцы Зодиака, орудовавшего во второй половине ХХ века в Калифорнии. Вопреки ожиданиям, он не раскрыл имени, однако сообщил о мотивах преступлений и похвастался неуловимостью. История одного из самых загадочных маньяков прошлого столетия — в материале РИА Новости.Влюбленные парочкиВ начале августа 1969-го сразу три калифорнийские газеты опубликовали письмо неизвестного читателя. Тот признался в особо тяжких преступлениях, а также приложил криптограмму, в которой якобы зашифровал свое настоящее имя. Речь шла о двух нераскрытых убийствах. В декабре 1968-го возле озера Герман нашли тела 17-летнего студента Дэвида Фарадея и его подруги Бетти Лу Дженсен. Полицейские выяснили, что накануне Дэвид, взяв у матери автомобиль, отправился на первое свидание с Бетти. Едва они припарковались на стоянке, подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, приказал выйти из машины, после чего хладнокровно застрелил и молодого человека, и девушку. Поскольку на тот момент версия о серийном убийце не рассматривалась, полицейские двинулись по привычному пути. Отработали связи погибших, уделив особое внимание экс-бойфренду Бетти, проверили вариант ограбления. Результатов это не принесло, и расследование зашло в тупик. Спустя шесть месяцев, в июле 1969-го, похожее убийство — у города Вальехо. Жертвы — опять молодые влюбленные, уединившиеся на парковке в салоне автомобиля. Неизвестный приблизился к передней двери, несколько раз выстрелил из пистолета "Люгер", а затем позвонил в полицию из телефонной будки и сообщил о случившемся. К приезду медиков девушка была мертва, парень едва дышал. В больнице его срочно прооперировали. Придя в себя, он рассказал детективам о нападении, но внешность стрелка описать не смог. Новый методРасследование этого преступления было в самом разгаре, когда редакторы местных газет получили три письма. Они колебались, печатать их или нет, но все же опубликовали. По двум причинам: во-первых, в случае отказа автор угрожал устроить кровавую бойню — убить 12 человек. Во-вторых, рядом с "чистосердечным признанием" напечатали обращение начальника местного полицейского департамента. Детектив выражал сомнения по поводу правдивости информации, изложенной в письмах, и просил автора указать больше деталей. Так у полицейских могла появиться хоть какая-то зацепка. Преступник не заставил себя долго ждать — спустя несколько дней газеты вновь получили письма со знакомым почерком. Тогда их автор впервые назвал себя Зодиаком, сообщил известные лишь узкому кругу детективов факты и опять приложил несколько криптограмм, заявив, что выйти на его след удастся только после их расшифровки. Одну разгадали почти сразу. Это сделали школьный учитель и его супруга. Но никаких личных сведений там не было. В криптограмме говорилось, что, убивая, Зодиак собирает армию рабов. Спустя полтора месяца маньяк вновь дал о себе знать. Схема преступления прежняя — загородная местность и пара влюбленных в машине. Угрожая пистолетом, Зодиак приказал выйти, связал обоих бельевой веревкой, достал нож и по очереди несколько раз ударил молодых людей. Затем, оставив на автомобиле рисунок в виде перечеркнутого круга и надпись с датой, позвонил в полицию. Медики застали жертв живыми, но спасти девушку не смогли. Парень сказал, что убийца скрывал лицо капюшоном и темными очками. "Здесь два варианта: либо парочки подворачивались преступнику случайно, оказавшись не в то время не в том месте, а для него самого не было большой разницы, кого убивать, — рассуждает бывший следователь Амурхан Яндиев, поймавший десятки маньяков и серийных убийц. — С другой стороны, влюбленных он мог выбирать намеренно. Из зависти, связанной, например, с половым бессилием или по каким-то другим причинам". Игра в кошки-мышкиПоследняя жертва Зодиака, согласно официальной версии, — застреленный в голову таксист, тело которого нашли на переднем сиденье автомобиля вечером 11 октября 1969-го. Через несколько минут неподалеку от этого места патруль задержал подозрительного человека, подходившего под описание вероятного убийцы. Однако полицейских сбил с толку диспетчер, сообщивший, что к преступлению якобы причастен афроамериканец. В итоге подозреваемого отпустили, а Зодиак вскоре вновь разослал письма в местные газеты. В качестве отчета о проделанной "работе" он приложил отрезанный кусок рубашки убитого водителя и сообщил о едва не состоявшемся аресте. В течение еще нескольких лет преступник продолжал забрасывать редакции письмами с угрозами и криптограммами. По словам экспертов, многие преступники любят играть с правоохранительными органами в кошки-мышки. "Когда мы ловили Чикатило, в одной ростовской деревне, где жили его мать и сестра, пропала студентка, — вспоминает Яндиев. — Ее нашли мертвой, а в местное почтовое отделение поступила открытка, адресованная родителям погибшей. Без обратного адреса. В ней говорилось, что их дочь далеко не первая и не последняя жертва и что убийце необходимо похоронить десять девочек в лесопосадке. Почерк был намеренно изменен".К сожалению, после поимки маньяка об этой открытке забыли и не спросили, имел ли он к ней отношение. Следователь уверен: издеваясь над сотрудниками правоохранительных органов и бравируя, преступники тешат собственное эго и пытаются привлечь к своей персоне внимание общественности. "Сначала я думал, что серийные убийцы боятся огласки, — добавляет Яндиев. — Но, пообщавшись со многими из них, понял, что это не так. Например, маньяк Муханкин буквально кайфовал от того, что рассказывал о преступлениях. Большинство из них — позеры, которые никак не проявили себя в обычной жизни". Новые письмаЗодиак приписывает себе 37 жертв, однако, по версии следствия, их всего семь: пятеро погибших и двое выживших. В семидесятых серия внезапно прервалась, но расследование продолжилось. Полицейские даже задержали подозреваемого — некого Артура Ли Аллена. Обыскали его дом, ничего не нашли. Причастность к убийствам он категорически отрицал. Тем временем издатели по-прежнему получали странные письма. Позже выяснилось, что далеко не все они написаны Зодиаком. Детективы говорили, что убийства прекратились либо из-за смерти серийника, либо из-за боязни быть пойманным — после случая с таксистом он мог залечь на дно. В декабре 2020-го, спустя более 50 лет после первого убийства, группе ученых удалось разгадать одну из криптограмм Зодиака. Однако, вопреки ожиданиям, там не было его имени. "Надеюсь вы весело проводите время, пытаясь поймать меня, — вот что написал маньяк. — Но я не боюсь газовой камеры, потому что с ее помощью окажусь в раю, ведь теперь у меня достаточно рабов". Расследование продолжается. В ФБР надеются идентифицировать серийника с помощью современных технологий, в том числе экспертиз ДНК.

https://ria.ru/20181210/1547629713.html

https://ria.ru/20200221/1565021852.html

https://ria.ru/20180418/1518852943.html

https://ria.ru/20190725/1556844271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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