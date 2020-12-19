https://ria.ru/20201219/makron-1590037977.html

В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона

В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное, сообщает Елисейский дворец. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T14:49

2020-12-19T14:49

2020-12-19T21:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

эммануэль макрон

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:4:2453:1383_1920x0_80_0_0_7e7357815d46cd07b7aa9f367c456779.jpg

ПАРИЖ, 19 дек — РИА Новости. Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное, сообщает Елисейский дворец."У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", — говорится в коммюнике.Макрон проходит регулярные обследования, проводимые медицинской службой при президенте. Как отметили в администрации французского лидера, "их результаты обнадеживающие".Президент Франции сдал положительный тест на коронавирус в четверг. После этого он ушел на самоизоляцию в Версале и продолжает работать удаленно. Его супруга Брижит осталась в Елисейском дворце. У нее нет симптомов, а тест на COVID-19 дал отрицательный результат.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589699599.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция