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В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона
В Елисейском дворце рассказали о состоянии Макрона
Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное, сообщает Елисейский дворец. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T14:49
2020-12-19T14:49
2020-12-19T21:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 19 дек — РИА Новости. Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное, сообщает Елисейский дворец."У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", — говорится в коммюнике.Макрон проходит регулярные обследования, проводимые медицинской службой при президенте. Как отметили в администрации французского лидера, "их результаты обнадеживающие".Президент Франции сдал положительный тест на коронавирус в четверг. После этого он ушел на самоизоляцию в Версале и продолжает работать удаленно. Его супруга Брижит осталась в Елисейском дворце. У нее нет симптомов, а тест на COVID-19 дал отрицательный результат.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589699599.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция