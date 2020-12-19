https://ria.ru/20201219/kudrin-1590068974.html

Кудрин получил второй отрицательный тест на коронавирус

Кудрин получил второй отрицательный тест на коронавирус

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что получил второй отрицательный тест на коронавирус, но пока работает дистанционно. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T20:49

2020-12-19T20:49

2020-12-19T21:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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алексей кудрин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что получил второй отрицательный тест на коронавирус, но пока работает дистанционно.В начале декабря он сообщал, что заболел коронавирусом."Вчера получил второй отрицательный тест. Но пока работаю дистанционно. Спасибо всем за добрые пожелания здоровья! Берегите себя!" - написал Кудрин на своей странице в Twitter.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587311845.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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