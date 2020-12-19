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Кудрин получил второй отрицательный тест на коронавирус
Кудрин получил второй отрицательный тест на коронавирус
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что получил второй отрицательный тест на коронавирус, но пока работает дистанционно. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T20:49
2020-12-19T20:49
2020-12-19T21:06
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что получил второй отрицательный тест на коронавирус, но пока работает дистанционно.В начале декабря он сообщал, что заболел коронавирусом."Вчера получил второй отрицательный тест. Но пока работаю дистанционно. Спасибо всем за добрые пожелания здоровья! Берегите себя!" - написал Кудрин на своей странице в Twitter.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587311845.html
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