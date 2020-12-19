https://ria.ru/20201219/krym-1590034574.html

Крымские татары объяснили отказ Турции признать полуостров российским

Крымские татары объяснили отказ Турции признать полуостров российским

Отказываясь признать российский статус Крыма, Турция лишь "обменивается благодарностями" с Украиной, заявил глава региональной национально-культурной автономии... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T14:09

2020-12-19T14:09

2020-12-19T15:09

эйваз умеров

мевлют чавушоглу

турция

севастополь

оон

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Отказываясь признать российский статус Крыма, Турция лишь "обменивается благодарностями" с Украиной, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров."Очередное несерьезное заявление о непризнании Крыма российским и обмен взаимными благодарностями между Анкарой и Киевом давно отражен в баснях: кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Не имея абсолютно никакой возможности повлиять на процесс возвращения Крыма, словно поставленные дети в угол: всхлипывая, возражают и не признают", — сказал РИА Новости Умеров.По его словам, Крым — это территория России, и в этом вопросе поставлена точка.Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев заявил, что Анкара не признает "аннексию Крыма" и поддерживает территориальную целостность Украины. Турецкая сторона также выразила желание помочь крымским татарам и заявила о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе", где планируют обсудить вопрос "возвращения" полуострова.Международный саммит "крымской платформы" должен пройти в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к площадке Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов ранее отмечал, что главная цель "крымской платформы" — желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества Крыма с зарубежными государствами.

https://ria.ru/20201219/krym-1590031466.html

https://ria.ru/20201219/krym-1590009228.html

турция

севастополь

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эйваз умеров, мевлют чавушоглу, турция, севастополь, оон, киев