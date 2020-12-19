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Крымские татары объяснили отказ Турции признать полуостров российским
Крымские татары объяснили отказ Турции признать полуостров российским
Отказываясь признать российский статус Крыма, Турция лишь "обменивается благодарностями" с Украиной, заявил глава региональной национально-культурной автономии... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T14:09
2020-12-19T15:09
эйваз умеров
мевлют чавушоглу
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Отказываясь признать российский статус Крыма, Турция лишь "обменивается благодарностями" с Украиной, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров."Очередное несерьезное заявление о непризнании Крыма российским и обмен взаимными благодарностями между Анкарой и Киевом давно отражен в баснях: кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Не имея абсолютно никакой возможности повлиять на процесс возвращения Крыма, словно поставленные дети в угол: всхлипывая, возражают и не признают", — сказал РИА Новости Умеров.По его словам, Крым — это территория России, и в этом вопросе поставлена точка.Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев заявил, что Анкара не признает "аннексию Крыма" и поддерживает территориальную целостность Украины. Турецкая сторона также выразила желание помочь крымским татарам и заявила о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе", где планируют обсудить вопрос "возвращения" полуострова.Международный саммит "крымской платформы" должен пройти в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к площадке Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов ранее отмечал, что главная цель "крымской платформы" — желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества Крыма с зарубежными государствами.
https://ria.ru/20201219/krym-1590031466.html
https://ria.ru/20201219/krym-1590009228.html
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эйваз умеров, мевлют чавушоглу, турция, севастополь, оон, киев

Крымские татары объяснили отказ Турции признать полуостров российским

14:09 19.12.2020 (обновлено: 15:09 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Отказываясь признать российский статус Крыма, Турция лишь "обменивается благодарностями" с Украиной, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
"Очередное несерьезное заявление о непризнании Крыма российским и обмен взаимными благодарностями между Анкарой и Киевом давно отражен в баснях: кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Не имея абсолютно никакой возможности повлиять на процесс возвращения Крыма, словно поставленные дети в угол: всхлипывая, возражают и не признают", — сказал РИА Новости Умеров.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 13:32
В Крыму предупредили Киев об опасных последствиях заигрывания с Турцией
По его словам, Крым — это территория России, и в этом вопросе поставлена точка.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев заявил, что Анкара не признает "аннексию Крыма" и поддерживает территориальную целостность Украины. Турецкая сторона также выразила желание помочь крымским татарам и заявила о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе", где планируют обсудить вопрос "возвращения" полуострова.
Международный саммит "крымской платформы" должен пройти в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к площадке Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов ранее отмечал, что главная цель "крымской платформы" — желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества Крыма с зарубежными государствами.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 10:02
В Госдуме назвали позицию Турции по Крыму "восточной уловкой"
 
Эйваз УмеровМевлют ЧавушоглуТурцияСевастопольООНКиев
 
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