Крымские татары объяснили отказ Турции признать полуостров российским
14:09 19.12.2020 (обновлено: 15:09 19.12.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Отказываясь признать российский статус Крыма, Турция лишь "обменивается благодарностями" с Украиной, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
"Очередное несерьезное заявление о непризнании Крыма российским и обмен взаимными благодарностями между Анкарой и Киевом давно отражен в баснях: кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Не имея абсолютно никакой возможности повлиять на процесс возвращения Крыма, словно поставленные дети в угол: всхлипывая, возражают и не признают", — сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, Крым — это территория России, и в этом вопросе поставлена точка.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев заявил, что Анкара не признает "аннексию Крыма" и поддерживает территориальную целостность Украины. Турецкая сторона также выразила желание помочь крымским татарам и заявила о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе", где планируют обсудить вопрос "возвращения" полуострова.
Международный саммит "крымской платформы" должен пройти в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к площадке Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов ранее отмечал, что главная цель "крымской платформы" — желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества Крыма с зарубежными государствами.