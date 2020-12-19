https://ria.ru/20201219/krym-1590031466.html

В Крыму предупредили Киев об опасных последствиях заигрывания с Турцией

В Крыму предупредили Киев об опасных последствиях заигрывания с Турцией

Заигрывание киевских властей с Турцией относительно крымского вопроса обернется для них плачевно, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T13:32

2020-12-19T13:32

2020-12-19T13:34

мевлют чавушоглу

турция

севастополь

оон

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Заигрывание киевских властей с Турцией относительно крымского вопроса обернется для них плачевно, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев заявил, что Турция не признает "аннексию Крыма" и поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым. Кроме того, турецкая сторона изъявила желание помочь крымским татарам и выразила поддержку создаваемой киевскими властями международной площадки "Крымская платформа", нацеленной на возвращения контроля над полуостровом."Заигрывания с Анкарой доведут Киев до цугундера, поскольку Турция "на голубом глазу" считает Крымский полуостров своим, и в ее геополитических прожектах нет места для сильной и независимой Украины. Мнимая поддержка Турции обернется для Украины плачено, так как им нужна безвольная страна для реализации своих геополитических интересов, никак не связанных с украинскими", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, если украинские власти надеются на то, что Турция, участвуя в "Крымской платформе", будет таскать для них "каштаны из огня", то они глубоко ошибаются.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201219/krym-1590009228.html

https://ria.ru/20201203/krym-1587469257.html

турция

севастополь

киев

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мевлют чавушоглу, турция, севастополь, оон, киев