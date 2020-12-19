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Хуснуллин заявил о первом серьезном достижении в водоснабжении Крыма
Хуснуллин заявил о первом серьезном достижении в водоснабжении Крыма
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в федеральном плане по обеспечению надежного водоснабжения крымского полуострова есть первое серьезное РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:55
2020-12-19T12:55
алушта
марат хуснуллин
владимир путин
ялта
белогорск
симферополь
республика крым
евпатория
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в федеральном плане по обеспечению надежного водоснабжения крымского полуострова есть первое серьезное достижение.Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут.По его словам, строительство велось силами Минобороны РФ и выполнено в самые короткие сроки."Работы непростые. Перепад высоты. Надо было с карьера на 110 метров поднять воду. Минобороны нашло хорошие технические решения. За короткие сроки выполнены работы и даже раньше намеченного срока мы имеем возможность подать эту воду", - сказал Хуснуллин.Ранее в Севастополе был веден режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище из-за затянувшейся засухи. Накануне в город начали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. Начато строительство нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод. Завершить строительство объекта намерены к 1 марта.Вопрос водоснабжения в Крыму решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета.
https://ria.ru/20201218/krym-1589832335.html
https://ria.ru/20201217/voda-1589757696.html
алушта
ялта
белогорск
симферополь
республика крым
евпатория
севастополь
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алушта, марат хуснуллин, владимир путин, ялта, белогорск, симферополь, республика крым, евпатория, севастополь

Хуснуллин заявил о первом серьезном достижении в водоснабжении Крыма

12:55 19.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПартизанское водохранилище в Крыму
Партизанское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в федеральном плане по обеспечению надежного водоснабжения крымского полуострова есть первое серьезное достижение.
Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут.
"Правительство выпустило программу по решению проблемы обеспечения водой Крыма. Первое серьезное достижение в этой программе - открытие водозабора от Кадыковского водохранилища для подачи воды в Севастополь", - сказал Хуснуллин во время церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера для снабжения Севастополя.
По его словам, строительство велось силами Минобороны РФ и выполнено в самые короткие сроки.
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"Работы непростые. Перепад высоты. Надо было с карьера на 110 метров поднять воду. Минобороны нашло хорошие технические решения. За короткие сроки выполнены работы и даже раньше намеченного срока мы имеем возможность подать эту воду", - сказал Хуснуллин.
Ранее в Севастополе был веден режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище из-за затянувшейся засухи. Накануне в город начали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. Начато строительство нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод. Завершить строительство объекта намерены к 1 марта.
Вопрос водоснабжения в Крыму решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета.
 
АлуштаМарат ХуснуллинВладимир ПутинЯлтаБелогорскСимферопольРеспублика КрымЕвпаторияСевастополь
 
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