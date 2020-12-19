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В Госдуме назвали позицию Турции по Крыму "восточной уловкой"
В Госдуме назвали позицию Турции по Крыму "восточной уловкой"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "восточной уловкой" поддержку Турцией киевских властей в крымском вопросе, так как, по его словам, турецкая сторона не... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:02
2020-12-19T13:42
россия
руслан бальбек
мевлют чавушоглу
госдума рф
турция
республика крым
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "восточной уловкой" поддержку Турцией киевских властей в крымском вопросе, так как, по его словам, турецкая сторона не станет вмешиваться во внутренние дела России.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев заявил, что Турция не признает "аннексию Крыма" и поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, турецкая сторона изъявила желание помочь крымским татарам и выразила поддержку создаваемой киевскими властями международной площадки "Крымская платформа", нацеленной на возвращение контроля над полуостровом."Без сомнения, у нас с турецким правительством есть разногласия по статусу Крыма. Но сколько бы ни лили елей в уши официального Киева турецкие дипломаты, это лишь восточная уловка. Они прекрасно знают, что крымские татары не нуждаются в чьей-либо защите и помощи. А соваться во внутренние дела России на Крымском полуострове Турция не станет", — сказал РИА Новости Бальбек.По его словам, в Киеве зря надеются на турецкое плечо в качестве поддержки."Все, что получат, — это только слова и сочувствие", — подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201204/krym-1587657247.html
https://ria.ru/20201203/krym-1587469257.html
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россия, руслан бальбек, мевлют чавушоглу, госдума рф, турция, республика крым, севастополь, оон, украина

В Госдуме назвали позицию Турции по Крыму "восточной уловкой"

10:02 19.12.2020 (обновлено: 13:42 19.12.2020)
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "восточной уловкой" поддержку Турцией киевских властей в крымском вопросе, так как, по его словам, турецкая сторона не станет вмешиваться во внутренние дела России.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев заявил, что Турция не признает "аннексию Крыма" и поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, турецкая сторона изъявила желание помочь крымским татарам и выразила поддержку создаваемой киевскими властями международной площадки "Крымская платформа", нацеленной на возвращение контроля над полуостровом.
Ялта - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 13:11
В Кремле прокомментировали разногласия с Турцией по Крыму
"Без сомнения, у нас с турецким правительством есть разногласия по статусу Крыма. Но сколько бы ни лили елей в уши официального Киева турецкие дипломаты, это лишь восточная уловка. Они прекрасно знают, что крымские татары не нуждаются в чьей-либо защите и помощи. А соваться во внутренние дела России на Крымском полуострове Турция не станет", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, в Киеве зря надеются на турецкое плечо в качестве поддержки.
"Все, что получат, — это только слова и сочувствие", — подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 11:09
В Крыму высмеяли союз Турции и Украины по вопросу полуострова
 
РоссияРуслан БальбекМевлют ЧавушоглуГосдума РФТурцияРеспублика КрымСевастопольООНУкраина
 
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