https://ria.ru/20201219/krym-1590009228.html

В Госдуме назвали позицию Турции по Крыму "восточной уловкой"

В Госдуме назвали позицию Турции по Крыму "восточной уловкой"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "восточной уловкой" поддержку Турцией киевских властей в крымском вопросе, так как, по его словам, турецкая сторона не... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T10:02

2020-12-19T10:02

2020-12-19T13:42

россия

руслан бальбек

мевлют чавушоглу

госдума рф

турция

республика крым

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "восточной уловкой" поддержку Турцией киевских властей в крымском вопросе, так как, по его словам, турецкая сторона не станет вмешиваться во внутренние дела России.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев заявил, что Турция не признает "аннексию Крыма" и поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, турецкая сторона изъявила желание помочь крымским татарам и выразила поддержку создаваемой киевскими властями международной площадки "Крымская платформа", нацеленной на возвращение контроля над полуостровом."Без сомнения, у нас с турецким правительством есть разногласия по статусу Крыма. Но сколько бы ни лили елей в уши официального Киева турецкие дипломаты, это лишь восточная уловка. Они прекрасно знают, что крымские татары не нуждаются в чьей-либо защите и помощи. А соваться во внутренние дела России на Крымском полуострове Турция не станет", — сказал РИА Новости Бальбек.По его словам, в Киеве зря надеются на турецкое плечо в качестве поддержки."Все, что получат, — это только слова и сочувствие", — подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201204/krym-1587657247.html

https://ria.ru/20201203/krym-1587469257.html

россия

турция

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руслан бальбек, мевлют чавушоглу, госдума рф, турция, республика крым, севастополь, оон, украина