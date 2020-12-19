https://ria.ru/20201219/kredit-1589994285.html
Эксперт рассказал, почему не стоит брать кредит под Новый год
Эксперт рассказал, почему не стоит брать кредит под Новый год
Кредит, в принципе, не стоит брать, если нет понимания, как его потом выплачивать. Но Новый год добавляет дополнительных негативных факторов. О рисках займов у... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T01:20
2020-12-19T01:20
2020-12-19T01:20
павел сигал
новый год
кредит
экономика
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Кредит, в принципе, не стоит брать, если нет понимания, как его потом выплачивать. Но Новый год добавляет дополнительных негативных факторов. О рисках займов у финансовых организаций на исходе года рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Во-вторых, не стоит брать кредиты на покупку подарков и само празднование, когда нет постоянно стабильной работы или источника дохода, добавляет он.По мнению Сигала, январь и февраль традиционно довольно сложные месяцы для бизнеса и без кризиса. Может произойти так, что размер премии или самой зарплаты окажется ниже, чем ожидалось, тогда будет сложно выплатить заемные средства в срок, а в противном случае ухудшается кредитная история."В случае потери работы человек также будет вынужден экстренно искать средства. Если кредит реально нужен, стоит взвесить силы и внимательно читать договор, задавая вопросы сотруднику банка и уточняя самые непонятные моменты", - заключил эксперт.
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павел сигал, новый год, кредит, экономика
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости.
Кредит, в принципе, не стоит брать, если нет понимания, как его потом выплачивать. Но Новый год
добавляет дополнительных негативных факторов. О рисках займов у финансовых организаций на исходе года рассказал агентству "Прайм"
первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал
.
"Во-первых, банки перед Новым годом создают различные интересные кредитные предложения, и клиенты в предвкушении праздников зачастую даже не читают условия договора. Они могут быть хорошими, но предусматривать жесткие меры в случае просрочек", - отмечает эксперт.
Во-вторых, не стоит брать кредиты на покупку подарков и само празднование, когда нет постоянно стабильной работы или источника дохода, добавляет он.
По мнению Сигала, январь и февраль традиционно довольно сложные месяцы для бизнеса и без кризиса. Может произойти так, что размер премии или самой зарплаты окажется ниже, чем ожидалось, тогда будет сложно выплатить заемные средства в срок, а в противном случае ухудшается кредитная история.
"В случае потери работы человек также будет вынужден экстренно искать средства. Если кредит реально нужен, стоит взвесить силы и внимательно читать договор, задавая вопросы сотруднику банка и уточняя самые непонятные моменты", - заключил эксперт.