https://ria.ru/20201219/kredit-1589994285.html

Эксперт рассказал, почему не стоит брать кредит под Новый год

Эксперт рассказал, почему не стоит брать кредит под Новый год

Кредит, в принципе, не стоит брать, если нет понимания, как его потом выплачивать. Но Новый год добавляет дополнительных негативных факторов. О рисках займов у... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T01:20

2020-12-19T01:20

2020-12-19T01:20

павел сигал

новый год

кредит

экономика

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Кредит, в принципе, не стоит брать, если нет понимания, как его потом выплачивать. Но Новый год добавляет дополнительных негативных факторов. О рисках займов у финансовых организаций на исходе года рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Во-вторых, не стоит брать кредиты на покупку подарков и само празднование, когда нет постоянно стабильной работы или источника дохода, добавляет он.По мнению Сигала, январь и февраль традиционно довольно сложные месяцы для бизнеса и без кризиса. Может произойти так, что размер премии или самой зарплаты окажется ниже, чем ожидалось, тогда будет сложно выплатить заемные средства в срок, а в противном случае ухудшается кредитная история."В случае потери работы человек также будет вынужден экстренно искать средства. Если кредит реально нужен, стоит взвесить силы и внимательно читать договор, задавая вопросы сотруднику банка и уточняя самые непонятные моменты", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20201215/sberbank-1589386913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел сигал, новый год, кредит, экономика