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Наука
https://ria.ru/20201219/kosmos-1590043287.html
В "Роскосмосе" рассказали о версиях появления трещины на МКС
В "Роскосмосе" рассказали о версиях появления трещины на МКС
Версия образования трещины на МКС в результате усталости металла исключена специалистами, заявил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос"... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T15:49
2020-12-19T15:49
наука
сергей крикалев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Версия образования трещины на МКС в результате усталости металла исключена специалистами, заявил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.В октябре в промежуточной камере (ПрК) модуля "Звезда" была обнаружена и временно заделана трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Тогда же исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что место утечки воздуха на МКС может быть не там, где найдена трещина. По его словам, версия об утечке воздуха из трещины требует подтверждения."Были опасения, что это может быть усталость, но ее относительно аккуратно считают, считают циклы, есть датчики, есть математическая модель, и по всем этим параметрам меньше 10% израсходовано ресурса", - сказал он.По его словам, скорее всего причиной является не усталость.Также он считает маловероятной версию, что к образованию трещины могла привести жесткая стыковка к модулю космического корабля, как сообщал ряд СМИ. По его словам, все маневры кораблей и станции учитываются. "И если станция колеблется, то основные нагружения в середине станции, а не на конце", - пояснил Крикалев.
https://ria.ru/20201219/utechka-1590042068.html
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сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

В "Роскосмосе" рассказали о версиях появления трещины на МКС

15:49 19.12.2020
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Версия образования трещины на МКС в результате усталости металла исключена специалистами, заявил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
В октябре в промежуточной камере (ПрК) модуля "Звезда" была обнаружена и временно заделана трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Тогда же исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что место утечки воздуха на МКС может быть не там, где найдена трещина. По его словам, версия об утечке воздуха из трещины требует подтверждения.
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 15:34Наука
В "Роскосмосе" рассказали о ситуации с утечкой воздуха на МКС
"Были опасения, что это может быть усталость, но ее относительно аккуратно считают, считают циклы, есть датчики, есть математическая модель, и по всем этим параметрам меньше 10% израсходовано ресурса", - сказал он.
По его словам, скорее всего причиной является не усталость.
Также он считает маловероятной версию, что к образованию трещины могла привести жесткая стыковка к модулю космического корабля, как сообщал ряд СМИ. По его словам, все маневры кораблей и станции учитываются. "И если станция колеблется, то основные нагружения в середине станции, а не на конце", - пояснил Крикалев.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 23:37Наука
На МКС заканчивается запас воздуха для восполнения утечки
 
НаукаСергей КрикалевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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