https://ria.ru/20201219/kosmos-1590043287.html

В "Роскосмосе" рассказали о версиях появления трещины на МКС

В "Роскосмосе" рассказали о версиях появления трещины на МКС

Версия образования трещины на МКС в результате усталости металла исключена специалистами, заявил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос"... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T15:49

2020-12-19T15:49

2020-12-19T15:49

наука

сергей крикалев

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:74:2730:1610_1920x0_80_0_0_dc0d18ea3663942be3e39b0f1bc53b34.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Версия образования трещины на МКС в результате усталости металла исключена специалистами, заявил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.В октябре в промежуточной камере (ПрК) модуля "Звезда" была обнаружена и временно заделана трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Тогда же исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что место утечки воздуха на МКС может быть не там, где найдена трещина. По его словам, версия об утечке воздуха из трещины требует подтверждения."Были опасения, что это может быть усталость, но ее относительно аккуратно считают, считают циклы, есть датчики, есть математическая модель, и по всем этим параметрам меньше 10% израсходовано ресурса", - сказал он.По его словам, скорее всего причиной является не усталость.Также он считает маловероятной версию, что к образованию трещины могла привести жесткая стыковка к модулю космического корабля, как сообщал ряд СМИ. По его словам, все маневры кораблей и станции учитываются. "И если станция колеблется, то основные нагружения в середине станции, а не на конце", - пояснил Крикалев.

https://ria.ru/20201219/utechka-1590042068.html

https://ria.ru/20201218/vozdukh-1589990916.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос