https://ria.ru/20201219/koronaviurs-1590074691.html

Число заболевших COVID-19 в мире за сутки превысило 700 тысяч

Число заболевших COVID-19 в мире за сутки превысило 700 тысяч

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 700 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T23:17

2020-12-19T23:17

2020-12-19T23:20

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

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распространение нового коронавируса

воз

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 700 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).За сутки в мире скончались еще 13 289 человек. За все время в мире выявлено более 74,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,6 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/coronavirus-1590059969.html

весь мир

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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