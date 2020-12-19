https://ria.ru/20201219/koronaviurs-1590074691.html
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки превысило 700 тысяч
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки превысило 700 тысяч
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 700 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T23:17
2020-12-19T23:17
2020-12-19T23:20
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 700 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).За сутки в мире скончались еще 13 289 человек. За все время в мире выявлено более 74,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,6 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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