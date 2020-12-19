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В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T23:43
2020-12-19T23:43
2020-12-19T23:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 74 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 394.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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