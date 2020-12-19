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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в Британии превысило два миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в Британии превысило два миллиона
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 27 052, общее число перевалило за два миллиона, умерли 534... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T19:20
2020-12-19T19:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 19 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 27 052, общее число перевалило за два миллиона, умерли 534 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 28 507 человек, скончались 489 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Британии превысило два миллиона

19:20 19.12.2020
 
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 19 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 27 052, общее число перевалило за два миллиона, умерли 534 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 28 507 человек, скончались 489 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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