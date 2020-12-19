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Мурашко прокомментировал открытие COVID-центра в Башкирии
Мурашко прокомментировал открытие COVID-центра в Башкирии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в видеобращении в момент официального открытия второго инфекционного госпиталя в Башкирии заявил, что в условиях... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T13:47
2020-12-19T13:47
распространение нового коронавируса
радий хабиров
минздрав башкирии
михаил мурашко
здоровье - общество
уфа
общество
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УФА, 19 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в видеобращении в момент официального открытия второго инфекционного госпиталя в Башкирии заявил, что в условиях пандемии такие объекты весьма востребованы в здравоохранении и позволяют быстро увеличить мощность лечебной сети.В пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что в субботу состоялось официальное открытие второго в Башкирии инфекционного госпиталя для лечения пациентов с коронивирусной инфекцией, построенного за 50 дней. Во время открытия больницы Мурашко выступил с видеообращением."Совсем недавно, чуть больше полугода назад мы с Радием Фаритовичем Хабировым торжественно открывали клинический диагностический инфекционный центр в городе Уфа. Тогда на торжественной церемонии мы говорили о том, что проект быстровозводимых госпиталей необходимо тиражировать, ведь в условиях пандемии такие объекты весьма востребованы в здравоохранении и позволяют быстро увеличить мощность лечебной сети. И сегодня у нас с вами прекрасный повод радости и гордости – начало эксплуатации нового инфекционного центра в Стерлитамаке", - сказал Мурашко, обращаясь к жителям региона.По его словам, стерлитамакский госпиталь возведен быстро и качественно, имеет все необходимое оборудование и инфраструктуру для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести.Общая мощность нового корпуса составляет 74 боксированные палаты, из них 60 боксов круглосуточного пребывания, 14 реанимационных боксов. Есть детское и родильное отделения. В состав комплекса входит общежитие, пост охраны, кислородная станция, баклаборатория, автомойка, очистные сооружения и дизельная электростанция.Ранее минздрав Башкирии сообщал, что количество коек в штатном режиме работы - 74. Предусмотрена возможность дополнительного размещения до 260 коек, а при режиме ЧС развертывание до 350 коек со 100% подключением кислорода. Инфекционное отделение оснащено индивидуальными боксами с выходом на улицу с двумя шлюзами и санитарными узлами со всем необходимым.Первый центр появился в поселке Зубово под Уфой в конце мая, он был построен менее чем за два месяца.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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радий хабиров, минздрав башкирии, михаил мурашко, здоровье - общество, уфа, общество

Мурашко прокомментировал открытие COVID-центра в Башкирии

13:47 19.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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УФА, 19 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в видеобращении в момент официального открытия второго инфекционного госпиталя в Башкирии заявил, что в условиях пандемии такие объекты весьма востребованы в здравоохранении и позволяют быстро увеличить мощность лечебной сети.
В пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что в субботу состоялось официальное открытие второго в Башкирии инфекционного госпиталя для лечения пациентов с коронивирусной инфекцией, построенного за 50 дней. Во время открытия больницы Мурашко выступил с видеообращением.
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"Совсем недавно, чуть больше полугода назад мы с Радием Фаритовичем Хабировым торжественно открывали клинический диагностический инфекционный центр в городе Уфа. Тогда на торжественной церемонии мы говорили о том, что проект быстровозводимых госпиталей необходимо тиражировать, ведь в условиях пандемии такие объекты весьма востребованы в здравоохранении и позволяют быстро увеличить мощность лечебной сети. И сегодня у нас с вами прекрасный повод радости и гордости – начало эксплуатации нового инфекционного центра в Стерлитамаке", - сказал Мурашко, обращаясь к жителям региона.
По его словам, стерлитамакский госпиталь возведен быстро и качественно, имеет все необходимое оборудование и инфраструктуру для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести.
"Здесь есть и мощное диагностическое отделение, операционный блок, своя микробиологическая лаборатория и самое главное – есть квалифицированные медицинские работники, которые могут приложить все знания и навыки для оказания помощи жителям республики", – сказал министр.
Общая мощность нового корпуса составляет 74 боксированные палаты, из них 60 боксов круглосуточного пребывания, 14 реанимационных боксов. Есть детское и родильное отделения. В состав комплекса входит общежитие, пост охраны, кислородная станция, баклаборатория, автомойка, очистные сооружения и дизельная электростанция.
Ранее минздрав Башкирии сообщал, что количество коек в штатном режиме работы - 74. Предусмотрена возможность дополнительного размещения до 260 коек, а при режиме ЧС развертывание до 350 коек со 100% подключением кислорода. Инфекционное отделение оснащено индивидуальными боксами с выходом на улицу с двумя шлюзами и санитарными узлами со всем необходимым.
Первый центр появился в поселке Зубово под Уфой в конце мая, он был построен менее чем за два месяца.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаРадий ХабировМинздрав БашкирииМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоУфаОбщество
 
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