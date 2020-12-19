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Главврач московской больницы готовится к росту числа больных
Главврач московской больницы готовится к росту числа больных
Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что готова к росту нагрузки из-за того, что в Новый год люди будут... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:44
2020-12-19T12:44
распространение нового коронавируса
марьяна лысенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что готова к росту нагрузки из-за того, что в Новый год люди будут активнее встречаться друг с другом."Да, мы готовы к любым, в общем, к любому развитию событий", - сказала Лысенко в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, готова ли она к тому, что нагрузка вырастет из-за того, что на Новый год люди будут больше встречаться друг с другом, несмотря на ограничения.Она добавила, что с начала весны график работы особо не изменился."Мы работали от 12 до 24 часов, ничего не изменилось с начала весны, просто все уже адаптировались к этому", - заявила Лысенко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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марьяна лысенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Главврач московской больницы готовится к росту числа больных

12:44 19.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин посетил городскую клиническую больницу № 52
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил городскую клиническую больницу № 52 - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что готова к росту нагрузки из-за того, что в Новый год люди будут активнее встречаться друг с другом.
"Да, мы готовы к любым, в общем, к любому развитию событий", - сказала Лысенко в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, готова ли она к тому, что нагрузка вырастет из-за того, что на Новый год люди будут больше встречаться друг с другом, несмотря на ограничения.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 12:17Распространение нового коронавируса
Проценко рассказал, что спит по пять часов в сутки
Она добавила, что с начала весны график работы особо не изменился.
"Мы работали от 12 до 24 часов, ничего не изменилось с начала весны, просто все уже адаптировались к этому", - заявила Лысенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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