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Главврач московской больницы готовится к росту числа больных
Главврач московской больницы готовится к росту числа больных
Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что готова к росту нагрузки из-за того, что в Новый год люди будут... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:44
2020-12-19T12:44
2020-12-19T12:44
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марьяна лысенко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что готова к росту нагрузки из-за того, что в Новый год люди будут активнее встречаться друг с другом."Да, мы готовы к любым, в общем, к любому развитию событий", - сказала Лысенко в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, готова ли она к тому, что нагрузка вырастет из-за того, что на Новый год люди будут больше встречаться друг с другом, несмотря на ограничения.Она добавила, что с начала весны график работы особо не изменился."Мы работали от 12 до 24 часов, ничего не изменилось с начала весны, просто все уже адаптировались к этому", - заявила Лысенко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201219/protsenko-1590023159.html
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марьяна лысенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество