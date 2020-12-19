https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590022621.html

Найдены коронавирусы, не заражающие людей

Найдены коронавирусы, не заражающие людей

Найдены коронавирусы, отличающиеся от COVID-19 не более, чем на 1%, которые не заражают человека, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:13

2020-12-19T12:13

2020-12-19T12:13

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Найдены коронавирусы, отличающиеся от COVID-19 не более, чем на 1%, которые не заражают человека, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Подтверждением этому (что вирус является природным) также является найденные в последнее время коронавирусы, которые не заражают человека, но которые циркулируют в природе, которые отличаются от нового коронавируса не более, чем на 1%", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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