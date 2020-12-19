https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590022621.html
Найдены коронавирусы, не заражающие людей
Найдены коронавирусы, не заражающие людей
Найдены коронавирусы, отличающиеся от COVID-19 не более, чем на 1%, которые не заражают человека, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:13
2020-12-19T12:13
2020-12-19T12:13
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587016339_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_ad53051be54e2db67a78b1ea20d32660.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Найдены коронавирусы, отличающиеся от COVID-19 не более, чем на 1%, которые не заражают человека, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Подтверждением этому (что вирус является природным) также является найденные в последнее время коронавирусы, которые не заражают человека, но которые циркулируют в природе, которые отличаются от нового коронавируса не более, чем на 1%", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587016339_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_100585bbabbed9bd6f8bc48d412b9985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество