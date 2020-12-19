https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590015121.html
В Москве за сутки выявили 6459 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 6459 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 6459, Санкт-Петербурге — 3754, Подмосковье — 1514, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:58
2020-12-19T10:58
2020-12-19T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 6459, Санкт-Петербурге — 3754, Подмосковье — 1514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва – 6459, 2. Санкт-Петербург – 3754, 3. Московская область – 1514", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 28, Чукотском автономном округе — 10, Ненецком автономном округе — два.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество