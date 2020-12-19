https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590015121.html

В Москве за сутки выявили 6459 случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 6459 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 6459, Санкт-Петербурге — 3754, Подмосковье — 1514, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T10:58

2020-12-19T10:58

2020-12-19T11:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 6459, Санкт-Петербурге — 3754, Подмосковье — 1514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва – 6459, 2. Санкт-Петербург – 3754, 3. Московская область – 1514", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 28, Чукотском автономном округе — 10, Ненецком автономном округе — два.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590014289.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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