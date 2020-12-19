https://ria.ru/20201219/koronavirus-1589998559.html

Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19

Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19

Пациенты с диагнозом "синдром дефицита внимания и гиперактивность", не получающие терапию, на 65% чаще заражаются коронавирусом, поэтому таким пациентам нельзя... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T05:05

2020-12-19T05:05

2020-12-19T05:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199079_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38de06e118b52f7c414e2846311fce1.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Пациенты с диагнозом "синдром дефицита внимания и гиперактивность", не получающие терапию, на 65% чаще заражаются коронавирусом, поэтому таким пациентам нельзя прекращать прием назначенных лекарств, к таким выводам пришла группа израильских исследователей, изучая медицинскую статистику больничной кассы (системы поликлиник) "Леумит", рассказал РИА Новости автор исследования, завотдела проактивной медицины больничной кассы "Леумит" Евгений Мерзон.Вывод был сделан в результате анализа данных 37 тысяч пациентов больничной кассы "Леуми", которые включают в себя информацию о диагнозах, перенесенных заболеваниях, данных лабораторных исследований и полученном лечении. По мнению ученого, к такой корреляции между диагнозом СДВГ и заражаемостью коронавирусом может приводит специфика поведения людей с СДВГ, поэтому чрезвычайно важно не прекращать терапии во время пандемии.Кроме того, по мнению исследователя, и взрослым, и особенно детям с СДВГ сложнее выполнять правила, установленные минздравом, и тяжелее носить маски, чем людям без такого диагноза."Поэтому с ними нужно больше говорить, больше им объяснять. Чтобы они носили маски, хотя их это больше раздражает, потому что у них повышенная чувствительность. Нужно им больше внимания в это время", - отметил врач.Исследование израильских врачей было опубликовано в журнале Journal for attention disorders. Ранее группа врачей во главе с Евгением Мерзоном, проведя статистические исследования, пришла к выводу, что в группу риска по COVID-19 входят не все больные сахарным диабетом, а только те, у кого заметно повышен средний арифметический показатель уровня сахара в крови, или гликолизированный гемоглобин. Кроме того, группе под руководством Мерзона удалось статистически доказать, что у пациентов с низким уровнем витамина D шанс заразиться коронавирусом на 60% больше, чем людям с достаточным уровнем этого витамина. В дальнейшем эти выводы были подтверждены другими клиническими исследованиями в крупнейших медицинских центрах мира.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, израиль, в мире