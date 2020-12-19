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Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
Пациенты с диагнозом "синдром дефицита внимания и гиперактивность", не получающие терапию, на 65% чаще заражаются коронавирусом, поэтому таким пациентам нельзя... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T05:05
2020-12-19T05:05
2020-12-19T05:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Пациенты с диагнозом "синдром дефицита внимания и гиперактивность", не получающие терапию, на 65% чаще заражаются коронавирусом, поэтому таким пациентам нельзя прекращать прием назначенных лекарств, к таким выводам пришла группа израильских исследователей, изучая медицинскую статистику больничной кассы (системы поликлиник) "Леумит", рассказал РИА Новости автор исследования, завотдела проактивной медицины больничной кассы "Леумит" Евгений Мерзон.Вывод был сделан в результате анализа данных 37 тысяч пациентов больничной кассы "Леуми", которые включают в себя информацию о диагнозах, перенесенных заболеваниях, данных лабораторных исследований и полученном лечении. По мнению ученого, к такой корреляции между диагнозом СДВГ и заражаемостью коронавирусом может приводит специфика поведения людей с СДВГ, поэтому чрезвычайно важно не прекращать терапии во время пандемии.Кроме того, по мнению исследователя, и взрослым, и особенно детям с СДВГ сложнее выполнять правила, установленные минздравом, и тяжелее носить маски, чем людям без такого диагноза."Поэтому с ними нужно больше говорить, больше им объяснять. Чтобы они носили маски, хотя их это больше раздражает, потому что у них повышенная чувствительность. Нужно им больше внимания в это время", - отметил врач.Исследование израильских врачей было опубликовано в журнале Journal for attention disorders. Ранее группа врачей во главе с Евгением Мерзоном, проведя статистические исследования, пришла к выводу, что в группу риска по COVID-19 входят не все больные сахарным диабетом, а только те, у кого заметно повышен средний арифметический показатель уровня сахара в крови, или гликолизированный гемоглобин. Кроме того, группе под руководством Мерзона удалось статистически доказать, что у пациентов с низким уровнем витамина D шанс заразиться коронавирусом на 60% больше, чем людям с достаточным уровнем этого витамина. В дальнейшем эти выводы были подтверждены другими клиническими исследованиями в крупнейших медицинских центрах мира.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости.
Пациенты с диагнозом "синдром дефицита внимания и гиперактивность", не получающие терапию, на 65% чаще заражаются коронавирусом
, поэтому таким пациентам нельзя прекращать прием назначенных лекарств, к таким выводам пришла группа израильских исследователей, изучая медицинскую статистику больничной кассы (системы поликлиник) "Леумит", рассказал РИА Новости автор исследования, завотдела проактивной медицины больничной кассы "Леумит" Евгений Мерзон.
"У людей, которые страдают СДВГ, больше шансов заболеть COVID. При этом если мы поделим группу на две, которые не покупали и не получали лечения от СДВГ, то увидим интересную вещь. Люди, которые продолжали терапию, покупали лекарства, у них риск нивелируется, исчезает. Те же, кто с таким диагнозом не получал лечения, - у них риск растёт - до 65% по сравнению с теми, у кого нет СДВГ", - рассказал исследователь.
Вывод был сделан в результате анализа данных 37 тысяч пациентов больничной кассы "Леуми", которые включают в себя информацию о диагнозах, перенесенных заболеваниях, данных лабораторных исследований и полученном лечении. По мнению ученого, к такой корреляции между диагнозом СДВГ и заражаемостью коронавирусом может приводит специфика поведения людей с СДВГ, поэтому чрезвычайно важно не прекращать терапии во время пандемии.
"Проблема в том, что когда во время коронавируса не было школы, детям с СДВГ часто не давали лекарств, не продолжали терапию. Хотя такие лекарства в целом улучшают функционирование ребенка. Дети с СДВГ должны получать лечение - фармакологическое, психологическое или поведенческое - постоянно. И думать, что раз нет временно школы, то можно терапию прекратить, - это неправильно. Лечение должно быть постоянным - даже во время локдауна, во время каникул, когда нет школы", - считает врач.
Кроме того, по мнению исследователя, и взрослым, и особенно детям с СДВГ сложнее выполнять правила, установленные минздравом, и тяжелее носить маски, чем людям без такого диагноза.
"Поэтому с ними нужно больше говорить, больше им объяснять. Чтобы они носили маски, хотя их это больше раздражает, потому что у них повышенная чувствительность. Нужно им больше внимания в это время", - отметил врач.
Исследование израильских врачей было опубликовано в журнале Journal for attention disorders. Ранее группа врачей во главе с Евгением Мерзоном, проведя статистические исследования, пришла к выводу, что в группу риска по COVID-19 входят не все больные сахарным диабетом, а только те, у кого заметно повышен средний арифметический показатель уровня сахара в крови, или гликолизированный гемоглобин. Кроме того, группе под руководством Мерзона удалось статистически доказать, что у пациентов с низким уровнем витамина D шанс заразиться коронавирусом на 60% больше, чем людям с достаточным уровнем этого витамина. В дальнейшем эти выводы были подтверждены другими клиническими исследованиями в крупнейших медицинских центрах мира.