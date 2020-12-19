Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
04:37 19.12.2020 (обновлено: 05:04 19.12.2020)
КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Украинцев, которые проживают в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Украина сможет получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.
"Министерство здравоохранения уже разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы", - заявил Зеленский в своем видеоблоге, который был опубликован в его Telegram.
Украина считает "временно оккупированными территориями" Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 944 381 человека (12 630 за минувшие сутки), выздоровели 561 222 заболевших, летальных случаев – 16 256.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.