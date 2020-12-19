https://ria.ru/20201219/koronavirus-1589997878.html

Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19

Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19

Украинцев, которые проживают в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса, заявил в... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T04:37

2020-12-19T04:37

2020-12-19T05:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

донбасс

украина

в мире

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КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Украинцев, которые проживают в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Украина сможет получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.Украина считает "временно оккупированными территориями" Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 944 381 человека (12 630 за минувшие сутки), выздоровели 561 222 заболевших, летальных случаев – 16 256. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

донбасс

украина

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коронавирус covid-19, донбасс, украина, в мире