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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201219/koronavirus-1589997878.html
Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Украинцев, которые проживают в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса, заявил в... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T04:37
2020-12-19T05:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
донбасс
украина
в мире
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КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Украинцев, которые проживают в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Украина сможет получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.Украина считает "временно оккупированными территориями" Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 944 381 человека (12 630 за минувшие сутки), выздоровели 561 222 заболевших, летальных случаев – 16 256. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, донбасс, украина, в мире

Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19

04:37 19.12.2020 (обновлено: 05:04 19.12.2020)
 
© REUTERS / Gleb GaranichМедик и пациент у автомобиля скорой помощи
Медик и пациент у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© REUTERS / Gleb Garanich
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КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Украинцев, которые проживают в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Украина сможет получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.

"Министерство здравоохранения уже разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы", - заявил Зеленский в своем видеоблоге, который был опубликован в его Telegram.

Украина считает "временно оккупированными территориями" Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 944 381 человека (12 630 за минувшие сутки), выздоровели 561 222 заболевших, летальных случаев – 16 256.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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