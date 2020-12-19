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В Москве временно закрыли торговый дом "Савеловский"

В Москве временно закрыли торговый дом "Савеловский"

Столичный Роспотребнадзор временно запретил работу одного из торговых домов города за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщается на... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T00:21

2020-12-19T00:21

2020-12-19T00:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор временно запретил работу одного из торговых домов города за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.По информации ведомства, в торговом доме отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха в присутствии людей, и кожные антисептики на всех входах. В санузлах также отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены для посетителей, нет туалетной бумаги, антибактериального мыла, антисептиков.Кроме того, не в полном объеме обеспечен контроль за использованием средств индивидуальной защиты у посетителей и арендаторов, не проводится измерение температуры тела посетителей, не организовано проведение обработки всех контактных поверхностей, отсутствуют графики проведения текущих и генуборок.Подчеркивается, что информация о временном запрете деятельности ТД "Савеловский" направлена в УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве, префектуру СВАО, управу района Марьина роща для осуществления контроля за сохранностью печатей. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва