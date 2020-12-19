В Москве временно закрыли торговый дом "Савеловский"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор временно запретил работу одного из торговых домов города за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
"Был проведен осмотр помещений торгового дома "Савеловский"... Установлено, что юридическим лицом ООО "Майкрорент" не обеспечено проведение в торговом доме санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции... Составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в торговом доме отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха в присутствии людей, и кожные антисептики на всех входах. В санузлах также отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены для посетителей, нет туалетной бумаги, антибактериального мыла, антисептиков.
Кроме того, не в полном объеме обеспечен контроль за использованием средств индивидуальной защиты у посетителей и арендаторов, не проводится измерение температуры тела посетителей, не организовано проведение обработки всех контактных поверхностей, отсутствуют графики проведения текущих и генуборок.
"Профилактическая дезинфекция помещений торгового дома не проводится должным образом, персонал не знаком с правилами приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств; отсутствует неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности, журнал расхода дезинфицирующих средств не ведётся", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что информация о временном запрете деятельности ТД "Савеловский" направлена в УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве, префектуру СВАО, управу района Марьина роща для осуществления контроля за сохранностью печатей.
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