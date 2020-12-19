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"Машина времени" ответила на претензии из-за концерта в Екатеринбурге
"Машина времени" ответила на претензии из-за концерта в Екатеринбурге
Коллектив группы "Машина времени" соблюдал необходимые меры безопасности на концерте в Екатеринбурге, по поводу происходившего в зале вопросы следует задавать... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:41
2020-12-19T14:04
коронавирус в россии
новости культуры
машина времени
андрей макаревич
екатеринбург
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Коллектив группы "Машина времени" соблюдал необходимые меры безопасности на концерте в Екатеринбурге, по поводу происходившего в зале вопросы следует задавать организаторам, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.Ранее в СМИ появилась информация, что группа выступила с концертом в Екатеринбурге. На кадрах видео, распространяющихся в социальных сетях, видно, что гости мероприятия не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию."Музыканты группы "Машина времени" выполняли необходимые требования. Вопрос относительно соблюдения мер безопасности зрителями в зале не к группе, а к самим зрителям и организаторам", — сказал Чернин, отвечая на вопрос про соблюдение мер безопасности на концерте в Екатеринбурге."Машина времени" была основана в 1969 году в Москве. Бессменным участником коллектива является Андрей Макаревич.
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коронавирус в россии, новости культуры, машина времени, андрей макаревич, екатеринбург

"Машина времени" ответила на претензии из-за концерта в Екатеринбурге

12:41 19.12.2020 (обновлено: 14:04 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКонцерт рок-группы "Машина времени"
Концерт рок-группы Машина времени - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Коллектив группы "Машина времени" соблюдал необходимые меры безопасности на концерте в Екатеринбурге, по поводу происходившего в зале вопросы следует задавать организаторам, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Ранее в СМИ появилась информация, что группа выступила с концертом в Екатеринбурге. На кадрах видео, распространяющихся в социальных сетях, видно, что гости мероприятия не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.
"Музыканты группы "Машина времени" выполняли необходимые требования. Вопрос относительно соблюдения мер безопасности зрителями в зале не к группе, а к самим зрителям и организаторам", — сказал Чернин, отвечая на вопрос про соблюдение мер безопасности на концерте в Екатеринбурге.
"Машина времени" была основана в 1969 году в Москве. Бессменным участником коллектива является Андрей Макаревич.
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Коронавирус в РоссииНовости культурыМашина времениАндрей МакаревичЕкатеринбург
 
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