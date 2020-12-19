https://ria.ru/20201219/kontsert-1590026870.html
"Машина времени" ответила на претензии из-за концерта в Екатеринбурге
"Машина времени" ответила на претензии из-за концерта в Екатеринбурге
Коллектив группы "Машина времени" соблюдал необходимые меры безопасности на концерте в Екатеринбурге, по поводу происходившего в зале вопросы следует задавать... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:41
2020-12-19T12:41
2020-12-19T14:04
коронавирус в россии
новости культуры
машина времени
андрей макаревич
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/31006/97/310069735_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_1f1242be195386f3cfbf54e127d70887.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Коллектив группы "Машина времени" соблюдал необходимые меры безопасности на концерте в Екатеринбурге, по поводу происходившего в зале вопросы следует задавать организаторам, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.Ранее в СМИ появилась информация, что группа выступила с концертом в Екатеринбурге. На кадрах видео, распространяющихся в социальных сетях, видно, что гости мероприятия не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию."Музыканты группы "Машина времени" выполняли необходимые требования. Вопрос относительно соблюдения мер безопасности зрителями в зале не к группе, а к самим зрителям и организаторам", — сказал Чернин, отвечая на вопрос про соблюдение мер безопасности на концерте в Екатеринбурге."Машина времени" была основана в 1969 году в Москве. Бессменным участником коллектива является Андрей Макаревич.
https://ria.ru/20201212/moskva-1588906308.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/31006/97/310069735_141:0:2808:2000_1920x0_80_0_0_5f102da408b81713a61923f34fc46cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, новости культуры, машина времени, андрей макаревич, екатеринбург