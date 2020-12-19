https://ria.ru/20201219/kontsert-1590026870.html

"Машина времени" ответила на претензии из-за концерта в Екатеринбурге

"Машина времени" ответила на претензии из-за концерта в Екатеринбурге

Коллектив группы "Машина времени" соблюдал необходимые меры безопасности на концерте в Екатеринбурге, по поводу происходившего в зале вопросы следует задавать... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:41

2020-12-19T12:41

2020-12-19T14:04

коронавирус в россии

новости культуры

машина времени

андрей макаревич

екатеринбург

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Коллектив группы "Машина времени" соблюдал необходимые меры безопасности на концерте в Екатеринбурге, по поводу происходившего в зале вопросы следует задавать организаторам, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.Ранее в СМИ появилась информация, что группа выступила с концертом в Екатеринбурге. На кадрах видео, распространяющихся в социальных сетях, видно, что гости мероприятия не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию."Музыканты группы "Машина времени" выполняли необходимые требования. Вопрос относительно соблюдения мер безопасности зрителями в зале не к группе, а к самим зрителям и организаторам", — сказал Чернин, отвечая на вопрос про соблюдение мер безопасности на концерте в Екатеринбурге."Машина времени" была основана в 1969 году в Москве. Бессменным участником коллектива является Андрей Макаревич.

https://ria.ru/20201212/moskva-1588906308.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новости культуры, машина времени, андрей макаревич, екатеринбург