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Посольство США прокомментировало закрытие двух консульств в России
Посольство США прокомментировало закрытие двух консульств в России
Решение США о закрытии генерального консульства во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге не связано с пандемией коронавируса и... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:50
2020-12-19T12:46
россия
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екатеринбург
сша
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение США о закрытии генерального консульства во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге не связано с пандемией коронавируса и эпидемиологической ситуацией в России, сообщили РИА Новости в посольстве США в России."Решение госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в РФ. Несмотря на то, что решение не связано с пандемией коронавируса, продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график выполнения решения", - сообщили в американском посольстве, сославшись на заявление госдепартамента США.Ранее представитель госдепа подтвердил РИА Новости, что генконсульство США во Владивостоке закроется, а в Екатеринбурге приостановит работу. По его словам, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России". Он отметил, что никаких действий относительно российских дипломатических учреждений в США не планируется.
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россия, владивосток, екатеринбург, сша, в мире

Посольство США прокомментировало закрытие двух консульств в России

10:50 19.12.2020 (обновлено: 12:46 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГенеральное консульство США во Владивостоке
Генеральное консульство США во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение США о закрытии генерального консульства во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге не связано с пандемией коронавируса и эпидемиологической ситуацией в России, сообщили РИА Новости в посольстве США в России.
"Решение госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в РФ. Несмотря на то, что решение не связано с пандемией коронавируса, продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график выполнения решения", - сообщили в американском посольстве, сославшись на заявление госдепартамента США.
Ранее представитель госдепа подтвердил РИА Новости, что генконсульство США во Владивостоке закроется, а в Екатеринбурге приостановит работу. По его словам, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России". Он отметил, что никаких действий относительно российских дипломатических учреждений в США не планируется.
Закрытие генконсульств США в России. Что стало причиной? - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 10:04Знатоки
Закрытие генконсульств США в России. Что стало причиной?
 
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