https://ria.ru/20201219/konsulstvo-1590013437.html
Посольство США прокомментировало закрытие двух консульств в России
Посольство США прокомментировало закрытие двух консульств в России
Решение США о закрытии генерального консульства во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге не связано с пандемией коронавируса и... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:50
2020-12-19T10:50
2020-12-19T12:46
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение США о закрытии генерального консульства во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге не связано с пандемией коронавируса и эпидемиологической ситуацией в России, сообщили РИА Новости в посольстве США в России."Решение госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в РФ. Несмотря на то, что решение не связано с пандемией коронавируса, продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график выполнения решения", - сообщили в американском посольстве, сославшись на заявление госдепартамента США.Ранее представитель госдепа подтвердил РИА Новости, что генконсульство США во Владивостоке закроется, а в Екатеринбурге приостановит работу. По его словам, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России". Он отметил, что никаких действий относительно российских дипломатических учреждений в США не планируется.
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/1590010924.html
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