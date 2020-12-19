https://ria.ru/20201219/konsulstvo-1590013437.html

Посольство США прокомментировало закрытие двух консульств в России

Посольство США прокомментировало закрытие двух консульств в России

Решение США о закрытии генерального консульства во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге не связано с пандемией коронавируса и... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T10:50

2020-12-19T10:50

2020-12-19T12:46

россия

владивосток

екатеринбург

сша

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение США о закрытии генерального консульства во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге не связано с пандемией коронавируса и эпидемиологической ситуацией в России, сообщили РИА Новости в посольстве США в России."Решение госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в РФ. Несмотря на то, что решение не связано с пандемией коронавируса, продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график выполнения решения", - сообщили в американском посольстве, сославшись на заявление госдепартамента США.Ранее представитель госдепа подтвердил РИА Новости, что генконсульство США во Владивостоке закроется, а в Екатеринбурге приостановит работу. По его словам, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России". Он отметил, что никаких действий относительно российских дипломатических учреждений в США не планируется.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/1590010924.html

россия

владивосток

екатеринбург

сша

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россия, владивосток, екатеринбург, сша, в мире