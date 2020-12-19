Байден представил свою команду по климату
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден представил в субботу команду своих будущих назначенцев по климату, трансляцию вел штаб Байдена.
По словам избранного президента, члены команды - "умные, квалифицированные, испытанные, разбивающие барьеры".
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"Людей держит в помещении не только пандемия, а еще и плохое качество воздуха… Люди, мы в кризисе", - сказал Байден.
Он пообещал массовое создание рабочих мест в экологически чистых отраслях экономики, включая автомобилестроение, американское лидерство в борьбе с изменениями климата, 500 тысяч станций зарядки для электромобилей в США. В министры энергетики Байден выдвинул экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм, главой министерства внутренних дел, которое в США отвечает за вопросы землепользования, впервые станет представитель коренной национальности: конгрессвумен Дебра Холанд. Их должен еще утвердить сенат, рассмотрение кандидатур начнется не ранее конца января.
Кроме того, Майкл Риган должен стать главой Агентства по охране окружающей среды, Брэнда Мэллори - председателем совета по качеству политики в области окружающей среды. Национальным советником по климату станет Джина Маккарти, а Али Заиди станет ее заместителем.
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