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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201219/komanda-1590075038.html
Байден представил свою команду по климату
Байден представил свою команду по климату
Избранный президент США Джо Байден представил в субботу команду своих будущих назначенцев по климату, трансляцию вел штаб Байдена. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T23:22
2020-12-19T23:22
выборы президента сша — 2020
джо байден
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден представил в субботу команду своих будущих назначенцев по климату, трансляцию вел штаб Байдена.По словам избранного президента, члены команды - "умные, квалифицированные, испытанные, разбивающие барьеры"."Людей держит в помещении не только пандемия, а еще и плохое качество воздуха… Люди, мы в кризисе", - сказал Байден.Он пообещал массовое создание рабочих мест в экологически чистых отраслях экономики, включая автомобилестроение, американское лидерство в борьбе с изменениями климата, 500 тысяч станций зарядки для электромобилей в США. В министры энергетики Байден выдвинул экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм, главой министерства внутренних дел, которое в США отвечает за вопросы землепользования, впервые станет представитель коренной национальности: конгрессвумен Дебра Холанд. Их должен еще утвердить сенат, рассмотрение кандидатур начнется не ранее конца января.Кроме того, Майкл Риган должен стать главой Агентства по охране окружающей среды, Брэнда Мэллори - председателем совета по качеству политики в области окружающей среды. Национальным советником по климату станет Джина Маккарти, а Али Заиди станет ее заместителем.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/miller-1589978729.html
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джо байден, мичиган, сша, в мире

Байден представил свою команду по климату

23:22 19.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден представил в субботу команду своих будущих назначенцев по климату, трансляцию вел штаб Байдена.
По словам избранного президента, члены команды - "умные, квалифицированные, испытанные, разбивающие барьеры".
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Пентагон опроверг сообщения о запрете на контакты с Байденом
"Людей держит в помещении не только пандемия, а еще и плохое качество воздуха… Люди, мы в кризисе", - сказал Байден.
Он пообещал массовое создание рабочих мест в экологически чистых отраслях экономики, включая автомобилестроение, американское лидерство в борьбе с изменениями климата, 500 тысяч станций зарядки для электромобилей в США. В министры энергетики Байден выдвинул экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм, главой министерства внутренних дел, которое в США отвечает за вопросы землепользования, впервые станет представитель коренной национальности: конгрессвумен Дебра Холанд. Их должен еще утвердить сенат, рассмотрение кандидатур начнется не ранее конца января.
Кроме того, Майкл Риган должен стать главой Агентства по охране окружающей среды, Брэнда Мэллори - председателем совета по качеству политики в области окружающей среды. Национальным советником по климату станет Джина Маккарти, а Али Заиди станет ее заместителем.
Путин о будущей администрации Байдена: Короля делает свита - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Путин назвал Байдена опытным политиком
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденМичиганСШАВ мире
 
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