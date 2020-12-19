https://ria.ru/20201219/komanda-1590075038.html

Байден представил свою команду по климату

Байден представил свою команду по климату

Избранный президент США Джо Байден представил в субботу команду своих будущих назначенцев по климату, трансляцию вел штаб Байдена. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T23:22

2020-12-19T23:22

2020-12-19T23:22

выборы президента сша — 2020

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден представил в субботу команду своих будущих назначенцев по климату, трансляцию вел штаб Байдена.По словам избранного президента, члены команды - "умные, квалифицированные, испытанные, разбивающие барьеры"."Людей держит в помещении не только пандемия, а еще и плохое качество воздуха… Люди, мы в кризисе", - сказал Байден.Он пообещал массовое создание рабочих мест в экологически чистых отраслях экономики, включая автомобилестроение, американское лидерство в борьбе с изменениями климата, 500 тысяч станций зарядки для электромобилей в США. В министры энергетики Байден выдвинул экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм, главой министерства внутренних дел, которое в США отвечает за вопросы землепользования, впервые станет представитель коренной национальности: конгрессвумен Дебра Холанд. Их должен еще утвердить сенат, рассмотрение кандидатур начнется не ранее конца января.Кроме того, Майкл Риган должен стать главой Агентства по охране окружающей среды, Брэнда Мэллори - председателем совета по качеству политики в области окружающей среды. Национальным советником по климату станет Джина Маккарти, а Али Заиди станет ее заместителем.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/miller-1589978729.html

https://ria.ru/20201217/putin-1589744862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, мичиган, сша, в мире